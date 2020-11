Un café diferente para cada día de la semana

¿Qué sería de nosotros sin el café? Hoy en día esta deliciosa bebida no solamente es una de las que más se consume en el mundo, sino que se ha vuelto parte de nuestra cultura. No sólo lo hemos adoptado como un apapacho al despertar, sino que además se ha convertido en nuestro pretexto favorito para reunirnos con amigos y personas que hace mucho no veíamos o con las que queremos mantener una conversación amena.

Incluso ahora en época de cuarentena, el café se ha convertido en nuestro fiel compañero en videollamadas, horas de home office y momentos de esparcimiento y descanso en la cama.

Para que ese delicioso café te siga acompañando a diario, aquí te damos una idea para darle variedad a tu momento favorito del día con cuatro deliciosos sabores que podrás disfrutar con todos tus sentidos. Dile adiós a la monotonía incluso en casa y disfruta como más te guste.

Lunes

Sabemos que lo que necesitas en este momento es un shot de energía, y por eso nada mejor que una taza de café negro Nescafé Taster’s Choice Gourmet Blend, que contiene la mejor selección de granos de café de México y del mundo, los cuales aportan la cantidad necesaria de cafeína para que comiences tu semana llena de energía.

Martes

Con su característico aroma inigualable, una taza de Nescafé Taster’s Choice Organic Blend será la mejor opción para disfrutar del rico aroma a café, pero bajando la intensidad del lunes gracias a que es un café orgánico liofilizado. Es perfecto para tomarlo después de la comida o mientras haces una videollamada con tus amigos.

Miércoles

Un toque de chocolate es perfecto para llenarnos de energía a mitad de la semana. Nescafé Taster’s Choice Caramel Dark Chocolate es nuestra recomendación para este día en el que sientes que ha pasado una eternidad y lo único que quieres es llegar al viernes.

Inspirado en el cacao y el caramelo, esta selección te dará el ánimo que necesitas para disfrutar del día.

Jueves

Es momento de ponerse creativos. Este día se vale preparar un café Dalgona, la bebida que este año enamoró las redes sociales. Para preparar uno que además de verse súper instagrameable te dé un shot de energía y mantenga un sabor de primera calidad, usa dos cucharadas de Nescafé Taster’s Choice Gourmet Blend, dos cucharadas de azúcar refinada y dos cucharadas de agua caliente. Bate hasta que quede súper cremoso. En otra taza sirve leche, una cucharada de Coffee Mate, hielos y por último la mezcla cremosa que preparaste primero. Ahora decora con chochitos de chocolate o canela.

Viernes

¡Por fin es viernes! Deja que el delicioso y relajante aroma a vainilla inunde tu casa con Nescafé Taster’s Choice Creamy Vanilla. Una taza caliente de este delicioso café en la mañana, acompañada de un brownie durante tu primer break del día, será la opción perfecta para consentirte.

Sábado y domingo

Creamy Vanilla Dream! Refresca tu fin de semana con esta bebida dulce que además de ser súper fácil de recrear, te llena de energía para disfrutar del fin de semana al máximo. Para lograrlo mezcla en el shaker por 15 segundos hielo, Nescafé Taster’s Choice Creamy Vanilla, leche y Coffee Mate Vainilla. Escarcha un vaso con jarabe de chocolate, sirve y ¡listo!