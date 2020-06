Vera Pedro nos comparte «Cliché», su nuevo sencillo

Vera Pedro, ex-vocalista de Passeig, regresa con un nuevo proyecto que tiene como misión penetrar, curar y revivir sentimientos perdidos por nuestra agitada realidad.

El músico de 25 años, originario de la Ciudad de México, busca cumplir esta meta mediante una fusión poco explorada de géneros como el jazz, funk, bossa y bolero.

¿De qué habla “Cliché”?

Es un grito de libertad en contra de los parámetros socialmente permitidos de vida y felicidad. En esta canción, el “cliché” es personificado como un ser supremo encargado de controlar nuestras vidas, llevándolas hacia lo normal, lo convencional, lo típico y de esta manera, limitando nuestra esencia y autenticidad.

La canción comienza diciendo: “por qué me sigues, me obligas a buscar, un mundo ajeno animal”, haciendo referencia a las muchas veces que perseguimos cosas por fuerzas ajenas a nosotros y no por estar genuinamente convencidos de dicha actividad o estilo de vida.

Con el coro: “cliché, por qué no cantas conmigo…” exigimos que el “señor Cliché” esté alineado a nuestra individualidad y nos permita llegar a ser quienes somos de verdad, quitando máscaras, disfraces y barreras, ya que solo de esta manera alcanzaremos la verdadera autorrealización. Todos, de alguna u otra manera, hemos sentido esta necesidad de liberarnos profundamente de la opinión y juicios de nuestros alrededores. Dediquémosle juntos esta melodía al “Cliché”, exigiendo que cante y baile con la verdadera pureza de nuestro ser.

¿Qué significa para ti este lanzamiento?

“Cliché” es un parteaguas para el proyecto. Considero que aterriza muy bien el sonido y el mensaje que busco transmitir. Los dos sencillos anteriores hablaban de amor y desamor. Me emociona mucho liberar esta crítica social con la que personalmente he sufrido y me he dado cuenta que es común entre mucha gente.

Musicalmente hablando, ¿a qué suena y en quién te inspiraste para componer “Cliché”?

Contiene una mezcla de géneros como funk, soul, blues e indie pop. Las influencias van desde Rolling Stones, Stevie Wonder, hasta artistas más contemporáneos como Vulfpeck, Tom Misch y Parcels.

La inspiración para construir “Cliché” nació un día saliendo de la oficina, de un trabajo no-relacionado a la música que era bastante exigente en cuestión de horas y estrés. En camino de regreso a casa, exhausto, pensé, «debería de burlarme de mí mismo y hacer una canción que hable de los clichés, con la que me sienta más libre, menos dependiente de rutina monótona, que al escucharla vuelva a sentirme vivo”.