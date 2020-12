WW84 Suite, el diseño y el glam de Wonder Woman en W Mexico City

W Mexico City, el hotel favorito de los design lovers, recibe la energía magnética de la súper heroína más admirada, con una increíble experiencia en la que los fans disfrutarán del universo de la nueva película Mujer Maravilla 1984 que se estrenará en nuestro país el próximo 17 de diciembre, sólo en cines.

La estrella de esta gran idea es la exclusiva WW84 Suite. Esta habitación única en el mundo estará disponible a partir del 4 de diciembre y hasta el 31 de enero de 2021 para trasladarte al vibrante, fabuloso y divertido ambiente de los años 80, donde se sitúa la nueva película Mujer Maravilla 1984.

Rainer Weinberg, General Manager de W Mexico City, cuenta cómo surgió la idea de lograr que Wonder Woman sea la primera súper heroína en tener su propia suite en W Mexico City: “La personalidad de esta valiente y poderosa guerrera nos fascina. Creemos que un símbolo de poder y justicia como ella merecía un homenaje al estilo W. El diseño de la WW84 Suite es glamuroso, lleno de energía y optimismo, pero con un toque travieso. Para darle vida a este concepto conectamos con la música, la moda y el arte como pretexto creativo de la década de los años 80, cuando nos sentíamos dueños del mundo. Alojarse en esta habitación será una experiencia única que te sumergirá en el universo de la icónica Wonder Woman”.

Porque el diseño es una pasión compartida, W Hotels y Comex se dieron a la tarea de sumar a esta iniciativa a Penélope de la Madrid, de Ábaka Interiores, interiorista invitada y creativa del programa ColorLife TRENDS 2021, quien logró capturar el sexy estilo pop de la década de los 80 en la WW84 Suite, integrando el vibrante color amarillo Banquete (034-07) de Comex, color del año 2021, con el dinamismo, vitalidad y energía que aporta a los espacios de esta habitación, complementados a la perfección con luces neón, elementos de la imagen de la saga, y memorables detalles de colección que recuerdan la época dorada en que la gente sólo quería divertirse.

Gerardo Zaldívar, interiorista y director del programa de color de Comex, comenta sobre su participación en esta alianza a favor del diseño: “En Comex estamos convencidos del impacto que tiene el color en nuestras vidas. Siempre buscamos nuevas formas de mostrar el poder del color, y quién mejor para representarlo que Wonder Woman, una súper heroína que denota valor y fuerza, justo como nuestro color del año. Esta colaboración, además de divertida, será renovadora para todos los que conozcan esta habitación”.

La personalidad y estilo únicos de Wonder Woman se mostrarán de diversas maneras dentro del W, ya que los huéspedes y visitantes podrán deleitarse con el Golden Lasso of Truth, el cocktail inspirado en los sabores de la mixología de los años 80, una divertida creación espirituosa que cambia de color, mezcla de whisky ligero con Cinzano Rosso acentuado con Granadina y el toque frutal de la toronja, arándano y limón fresco, disponible también en su restaurante 25DOS o en CHEERS ON WHEELS, su carrito de minibar con servicio para cualquier habitación.

Robando escena en el lobby, un espectacular photobooth animado invitará a todos los fans de este emblemático personaje a caer en la tentación de presumir una selfie en Instagram al lado de Wonder Woman, una heroína para todos.

Además, el as bajo la armadura es la tarifa que permitirá a los fans vivir la energía de Diana Prince en su codiciada WW84 Suite por $184 USD*, o disfrutar de una placentera estancia en la categoría Wonderful Room de este lujoso hotel con una tarifa especial de $84.84USD*.

Con este audaz y poderoso concepto, W Mexico City y Mujer Maravilla 1984, en colaboración con Comex, se unen para seguir sorprendiendo y consintiendo a las generaciones ávidas de experimentar de forma más auténtica el estilo de vida que envuelve a un personaje tan icónico como Wonder Woman, utilizando el poder del color en el hotel W Mexico City.