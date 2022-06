Esto es lo que Chris Evans piensa de Shakira

La reciente separación de la cantante colombiana y el futbolista Gerard Piqué se ha convertido en una de las noticias del año, una ruptura que sin duda ha dado lugar a muchas especulaciones.

Tras el anuncio de su separación, a Shakira comenzaron a llegarle nuevos seguidores y pretendientes famosos a Instagram, entre ellos los actores Henry Cavill y Chris Evans. Ha sido el mismo Chris quien ha hablado al respecto sobre el follow devuelto por la cantante colombiana.

En la reciente presentación de la película Lightyear, en la que Chris Evans asistió, se le preguntó acerca de este tema tan famoso.

«Shakira te empezó a seguir en redes sociales, ¡internet se volvió loco! ¿Ya la conociste?», le preguntaron a Evans, quien respondió: «No, no, nunca la he conocido, pero soy un gran fan».

Posteriormente la periodista le preguntó si sería capaz de aparecer en un video musical de Shakira «moviendo las caderas». A lo cual Chris Evans dijo: «Me avergonzaría mucho estar a su lado, ella es demasiado buena haciendo eso».

Someone finally asked Chris Evans about the Shakira follow on Instagram 😭pic.twitter.com/EsTfosIX9K

— Abira | TE FELICITO 🤖🇵🇰 (@shakmademecrazy) June 10, 2022