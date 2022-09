Eugenio Derbez reaparece tras el accidente que sufrió

Tras sufrir un accidente y ser sometido a una cirugía de emergencia, el actor Eugenio Derbez reaparece en redes sociales para explicar cómo ocurrieron los hechos el día que se lesionó el hombro.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Eugenio decidió hacer una transmisión en vivo para detallar lo que sucedió. Relató que un día antes de regresar a su casa luego de estar ausente durante meses por motivos de trabajo, él y su hijo se entretuvieron con un juego de realidad virtual.

“Mi hijo me puso el visor. Yo estaba en un edificio de 100 pisos, hasta arriba, y era lo que yo estaba viendo. Yo estaba parado en una tabla pequeña y de repente, me tropecé con algo, caí en el piso. Lo que yo veía, lo que mi cerebro estaba registrando no coincidía con mi entorno y el hecho es que me caí con todo mi peso sobre unos escalones”, comentó Eugenio.

Tras explicar cómo sufrió el accidente, Derbez señaló que fue llevado a un hospital, donde le trataron de acomodar el brazo, pero eran tan graves las lesiones que tuvieron que sedarlo y hacerle una cirugía de emergencia.

Finalmente la cirugía se realizó en un hospital de Los Ángeles; Eugenio tuvo cinco fracturas grandes y 10 pequeñas. Fueron 15 o más fracturas en general.

Antes de concluir con su video, Eugenio Derbez detalló que la recuperación le tomará entre seis meses y un año, incluso mostró una foto de cómo le colocaron una placa con 20 tornillos en el hombro, dijo que no ha querido ver el resto de imágenes porque no cree poder aguantarlas.