¿Existe o no una relación entre Harry Styles y Emily Ratajkowski?

Desde que terminó su relación con Olivia Wilde, Harry Styles se ha convertido en uno de los solteros más codiciados en el mundo del espectáculo. Y no sólo aplica para los millones de fans alrededor del mundo que siguen al artista. Recientemente se vio a Harry Styles y Emily Ratajkowski teniendo muestras de afecto en las calles de Tokio.

El beso entre Harry Styles y Emily Ratajkowski

El ex integrante de One Direction se encontraba en la ciudad nipona como parte del ‘Love On Tour’ y parece ser que la modelo decidió darse una escapada a esta ciudad para estar con él. A pesar de que Tokio está del otro lado del globo, la distancia no fue suficiente para evitar que su encuentro con la modelo diera la vuelta al mundo.

Harry Styles y Emily Ratajkowski fueron vistos besándose apasionadamente sin preocupación alguna por ser captados por los paparazzi. A pesar de estar cubiertos ligeramente por una gran camioneta gris, los artistas no intentaron ocultarse tras ella.

Aunque para algunos esta muestra de afecto fue una gran sorpresa, los medios británicos aseguran que la pareja lleva tiempo conociéndose. De acuerdo con una fuente, Harry y Em ya han tenido un par de encuentros privados en lo que va del año.

Esto es lo que dice Olivia Wilde

Al ser la ex de Harry Styles después de dos años de relación, la opinión de Olivia Wilde es una de las primeras que interesa. Sin embargo, la actriz no ha dado ninguna declaración al respecto, y por el contrario busca mantenerse alejada de la situación. «[Olivia] se está alejando de esto y tomando el camino correcto. Está enfocada en sus hijos y su trabajo. No quiere tener nada que ver con este lío», compartió una fuente cercana a la mujer de 39 años.

Por su parte, se ha comentado que Em Ratajkowski se encuentra muy preocupada por pedirle perdón a Olivia, pues al parecer las dos llevaban una amistad cercana. En varios eventos se les ha visto juntas, siendo el último la fiesta posterior a los premios Oscar el pasado 12 de marzo.

«Olivia y Emily eran amigas y esto es una traición. Olivia no quiere verse arrastrada a este lío y se niega a retroceder en su vida. Está enfocada en su carrera y sus hijos y no le da más importancia a esto», compartió Daily Mail. Y aunque desde ahora Wilde está intentando que está situación no la afecte, aún no sabemos con certeza si fue algo de una noche o si Harry y Emily planean llevar su relación al siguiente nivel. Por lo pronto, ninguno de los tres artistas ha sido captado en el ojo público nuevamente.