Fans afirman que Selena Gomez se burló de Hailey Bieber

Selena Gomez se ha convertido en una de las estrellas que provocan euforia y sensación entre sus millones de fans desde que Disney la lanzó al estrellato. Además recordemos que la cantante sostuvo una relación sentimental con uno de los cantantes juveniles que también ha enloquecido a millones de fanáticos con su talento y galante personalidad, Justin Bieber, una relación de casi 10 años que muchos fans aún no superan, pese a que el cantante después de entablar una relación sólida con Hailey Bieber se casó con ella.

Selena no solo es buena en la música, televisión y el cine, sino también ha demostrado su ingenio, carisma y creatividad para hacer videos en su cuenta de TikTok, en la cual algunos fans desataron polémica al asegurar que se estaba burlando de la esposa de Justin Bieber.

La cantante compartió un video en donde realizaba una rutina de skin care a modo de comedia, con gestos muy pronunciados que simulaban sarcasmo.

Selena comenzó a recibir comentarios que aseguraban que se estaba burlando de Hailey cuando se realizar su rutina de skin care. La actriz respondió a través de un comentario en el mismo video, pidiendo una disculpa y haciendo énfasis en que nunca tuvo una mala intención al actuar esta comedia, misma que mencionó que eliminaría.

“Por cosas así creo que deberíamos cuidar la salud mental. Chicos, no tengo ni idea de lo que hice, pero lo siento. No tenía malas intenciones, lo eliminaré pronto”, escribió Selena.

Los comentarios del video de Selena fueron desactivados, por lo cual ya no pueden ser vistos. Cabe mencionar que entre ambas no existe alguna rivalidad, incluso anteriormente Hailey suplicó a los fans que la dejaran en paz con una situación que ya había pasado hace mucho tiempo, haciendo referencia a Justin y Selena, resaltando que ella únicamente se concentra en sus asuntos y no en los de otras personas.