Gerard Piqué y Clara Chía terminan su fugaz romance

Gerard Piqué y Clara Chía han sido una de las parejas más polémicas en los últimos meses, la relación que han tenido ha sido motivo de críticas y ataques ya que desde un principio se especuló que la empresaria de 23 años Clara Chía fue la responsable de la separación entre la cantante Shakira y el futbolista Piqué, situación que hasta el momento los dos han negado.

En esta ocasión vuelven a estar en la mira de todos y es que se dice que su fugaz relación que apenas duró unos meses ha llegado a su fin, pese a que Piqué y Clara se han dejado ver muy enamorados, todo parece indicar que han decidido terminar su romance.

¿Por qué terminaron?

Según fuentes cercanas, Clara y Piqué han terminado su relación por varias razones.

Se dice que Clara Chía no soportó el acoso de la prensa y tampoco las burlas de sus compañeros de trabajo.

También le pudo haber molestado la cercanía que él ha tenido en los recientes días con Shakira, ya que se les ha visto juntos en los tribunales para definir en manos de quién quedará la custodia de sus hijos.

Otra versión apunta a que fue un romance fugaz. Hace unos días, los dos fueron captados muy distantes cuando salían de un restaurante en Barcelona.

Finalmente el motivo principal que pudo haber provocado la ruptura es que el ex futbolista está pensando en comprar una casa en Miami para estar cerca de sus hijos Milan y Sasha, algo con lo que Clara Chía no está de acuerdo ya que no piensa cambiar su residencia a otro país.

El fin del noviazgo entre la pareja no ha sido confirmado de manera oficial, pero todo apunta a que ya no habrá más amor entre ellos sobre todo ahora que en los últimos días Piqué ha sido captado sin Clara, incluso, se le ha visto muy feliz al lado de sus hijos y su mamá.