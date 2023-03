¿Gisele Bündchen tiene nuevo novio? Esto fue lo que dijo la modelo

Al poco tiempo de que anunciara su divorcio de Tom Brady, la modelo brasileña Gisele Bündchen ha sido captada por los paparazzis en más de una ocasión con Joaquim Valente, por lo que se han desatado rumores de una posible relación sentimental entre ellos. Las primeras fotografías que salieron a la luz mostraban tanto a Gisele como a Joaquim pasándola muy bien juntos en Costa Rica, a sólo unos meses de que se anunciara el término de su relación con Brady luego de 13 años de relación y matrimonio.

A pesar de que los rumores fueron fuertes, la modelo no dio ninguna declaración al respecto. Sin embargo, ahora Gisele está lista para hablar sobre su vida amorosa, no sólo sobre si tiene o no una relación actualmente, sino también sobre los motivos que la llevaron a querer divorciarse del mariscal de campo.

Gisele spotted with jiu-jitsu instructor AGAIN! pic.twitter.com/sSl2Rypct6 — TMZ Live (@TMZLive) March 22, 2023

Gisele Bündchen deja claras las razones de su divorcio

En una entrevista para Vanity Fair, la modelo explicó que aunque mucho se ha dicho que fue ella quien le puso un ultimátum a Brady para elegir entre su familia o su carrera deportiva, ese no fue el motivo que finalmente los llevó a tomar la decisión de separarse. «Yo tengo a mis hijos y me gustaría que él estuviera más presente. Indudablemente he tenido esas conversaciones con él una y otra vez. Pero en última instancia, siento que todos deben tomar una decisión que funcione para ellos. Él también necesita perseguir su alegría», fue lo que declaró anteriormente para Elle.

Algo que confirmó nuevamente y agregó. «Lo que se ha dicho es una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Me convirtieron en alguien en contra del futbol». Bündchen confirmó que la decisión de separarse fue un acuerdo mutuo al que llegaron en buenos términos. «Cuando yo tenía 26 años y él 29, nos conocimos, queríamos una familia, queríamos cosas juntos. A medida que pasó el tiempo, nos dimos cuenta de que solo queríamos cosas diferentes y tuvimos que tomar una decisión».

Y agregó que aunque ya no continuarán con su matrimonio, se han comprometido a trabajar juntos para asegurar que sus hijos crezcan rodeados de amor y atención por parte de los dos.

¿Y qué pasa con Joaquim Valente?

Desde noviembre de 2022, un mes después del anuncio de su divorcio, se ha visto a Gisele en tres ocasiones vacacionando con Joaquim Valente, su instructor de jiu-jitsu. Al respecto, Gisele ha roto el silencio.

“Creo que en este punto, desafortunadamente, porque estoy divorciada, estoy segura de que van a tratar de unirme a cualquier cosa. Estoy muy agradecida de conocerlos a todos, porque no solo me han ayudado a mí ya mis hijos, sino que se han convertido en grandes amigos”, explicó para Vanity Fair.

Y no dudó en hablar específicamente de Joaquim. “Es nuestro maestro y, lo más importante, es una persona a la que admiro y en la que confío. Es tan bueno tener ese tipo de energía, tener a mis hijos cerca de ese tipo de energía”.

Con esto la modelo brasileña niega estar en una relación, aunque no dudamos que más adelante pueda encontrar el amor nuevamente.