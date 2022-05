Hilary Duff enfrenta uno de sus miedos al posar desnuda

Hilary Duff siempre se ha caracterizado por ser una de las chicas más dulces, talentosas, carismáticas y encantadoras que Disney lanzó al estrellato.

Es un hecho que Hilary se ha mantenido lejos de escándalos y situaciones que puedan afectar su imagen o llevarla a duras críticas que perjudiquen su carrera como solista y actriz; sin embargo, sorprendió a todos con unas fotografías completamente fuera de lo común en ella.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hilary Duff (@hilaryduff)

La cantante posó para la revista Women’s Health como nunca antes lo había hecho: desnuda. Hilary compartió las fotografías en su cuenta de Instagram, revelando que al realizar estas fotografías fue aterrador y se enfrentó a uno de sus peores temores: “Entonces, esto fue aterrador… ¡Sabía que hacer esto me aterrorizaría y tenía razón!”, escribió Hilary.

Sin embargo, la actriz declaró que fue una de las sesiones fotográficas más hermosas que ha hecho, pues fue una divertida experiencia que la enriqueció haciéndola sentir fuerte y hermosa.

“@womenshealthmag tuvo la sesión más hermosa de mujeres y, de hecho, la pasé de lo mejor. Me sentí fuerte y hermosa y me reí mucho al hacer algunas de estas poses sin mis jeans de cintura alta y lo que sea que use normalmente».

Del mismo modo, la cantante agradeció a quienes la hicieron sentir cómoda, normalizando el desnudo con cumplidos y muestras de afecto, situación en la que pese a sentirse completamente vulnerable se atrevió a empoderar la belleza de su cuerpo con unas imágenes completamente artísticas, de las cuales su esposo seguramente está completamente orgulloso.

A sus 34 años, siendo madre de 3 hijos, Hilary ha encontrado un estado de paz, lejos de los estándares de belleza de Hollywood, donde las actrices son delgadas, situación que la llevó a luchar durante un años contra un trastorno alimenticio a sus 17 años: «He llegado a un lugar de estar en paz con los cambios por los que ha pasado mi cuerpo», dijo Hilary para Women’s Health.