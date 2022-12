¡House of Vans CDMX sigue festejando su primer aniversario!

Hola, what’s happening? Estamos en nuestra segunda semana de celebración porque #HouseOfVansCumple1 y este finde la casa se llenará de energía con a la mexicana con más flow. ¡Prepárense, porque el viernes 09 de diciembre a partir de las 7:00 pm podremos disfrutar del show en vivo de Snow Tha Product en el escenario principal de House Of Vans!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por House Of Vans CDMX (@houseofvanscdmx)

¡Esta fiesta no termina! El sábado 10 de diciembre continuamos con actividades desde temprano, a partir de las 12:00 pm podrás aprender a armar Fanzines en el taller que impartirá Martín Núñez, fundador de Lúdica, además una de nuestras record stores favoritas, Venas Rotas, nos enseñará a crear collages desde cero y como siempre habrá mucho skate al estilo “OFF THE WALL”.

Este sábado podrás ser parte de la noche más punk con la apertura de la la galería de arte “Ramones en House of Vans” una exposición temporal que incluye artículos únicos e históricos relacionados a la banda de punk neoyorquina «The Ramones»; además, tendremos la conferencia “Ramones y el Punk en México” impartida por Alejandro “Roka” fundador de Casa Club Ramones.

Es momento de pasar a la parte músical del día; a partir de las 7:30pm viajaremos en el tiempo con la selección musical de DJ Alex Bautista de Georgetown Records MX, para dar paso al punk oscuro de la banda abridora “The Bloody Benders” preparando el escenario para el acto final del día: el legendario Richie Ramone, de The Ramones conocido principalmente por haber sido el baterista de la famosa banda de punk rock The Ramones. Fue el único baterista del grupo acreditado como compositor y escritor de seis canciones del grupo, hace coros, es cantante líder y canta el material de Dee Dee, grabó los álbumes Too Tough to Die, Animal Boy y Halfway to Sanity y aparece en las compilaciones, Greatest Hits, Loud, Fast Ramones: Their Toughest Hits, Weird Tales of the Ramones, y en el DVD en directo It’s Alive 1974-1996.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por House Of Vans CDMX (@houseofvanscdmx)

¡Este fin de semana será imperdible! Consigue tu registro en la página https://www.vans.mx/houseofvans a partir del día 7 de diciembre.

Para seguir todas las actividades y actualizaciones dentro de House Of Vans House of Vans CDMX dale follow a la cuenta de instagram @houseofvanscdmx, y entérate de las sorpresas que la casa tendrá para ti.

Recuerda que HOUSE OF VANS CDMX está abierto a todo público y sus actividades son gratuitas registrándote en www.vans.mx/houseofvans

#HouseOfVansCDMX

#HouseOfVansCumple1

Más información: https://www.vans.mx/houseofvans

Rubens #6 esquina con Avenida Revolución

Instagram: @houseofvanscdmx