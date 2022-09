Influencer asegura que Adam Levine le fue infiel a su esposa

Desde 2014, Adam Levine está casado con la modelo de Victoria’s Secret Behati Prinsloo, que está embarazada de su tercer hijo. El día de ayer ha salido a la luz un rumor sobre una supuesta infidelidad, la noticia se debe a que una modelo e influencer ha expuesto a sus más de 300 mil seguidores la situación en un video de TikTok.

La joven se llama Sumner Stroh y es de Houston, Texas, fue este lunes que ha compartido con sus seguidores en TikTok lo que se supone ha pasado con Levine durante cerca de un año a espaldas de su esposa.

Usando su cuenta de TikTok, Sumner Stroh expuso al vocalista de Maroon 5, Adam Levine, explicando que tuvieron una aventura mientras ella iniciaba su carrera en el mundo del entretenimiento. Cabe mencionar que hace unos días Prinsloo anunció que estaba de nuevo embarazada, por lo que la noticia de la supuesta infidelidad ha sido una sorpresa para todos.

“Básicamente, tuve una aventura con un hombre que estaba casado con una modelo de Victoria’s Secret. En ese momento, yo era joven, ingenua y, francamente, me sentí explotada. No estaba en la escena como lo estoy ahora, así que fui muy fácil de manipular”. Después de esto mostró una conversación con él que decía: ‘Pienso lo mismo. Al verte en persona pensé… estoy jodida’.

Se dice que la modelo tenía meses sin hablar con Levine, pero que hace unos días volvió a enviarle mensajes con la propuesta de ponerle su nombre a su tercer hijo, entonces fue que decidió exponerlo y comentarle al mundo entero lo que realmente sucedió con el cantante.

Hace unas horas Adam Levine ha declarado en su cuenta de Instagram, que su familia es lo más importante y que es lo único que le importa en estos momentos.

«Mucho se ha dicho sobre mi y quiero aclararlo. Tuve mal juicio en hablar con cualquier otra persona que no fuera mi esposa en cualquier forma de coqueteo. No tuve un amorio, sin embargo, cruce la línea durante un periodo de mi vida del que me arrepiento. En algunos casos fue inapropiado; he abordado esto y he tomado proactivamente pasos para remediar esto con mi familia. Mi esposa y mis hijos es todo lo que me importa en este mundo. Ser suficientemente ingenuo y estupido para arriesgar lo que mas me importa es el error mas grande que he podido cometer. Asumo total responsabilidad. Sobrepasaremos esto. Y sobrepasaremos esto juntos.»