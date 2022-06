Innovar, clave en las estrategias de comunicación

¿Qué meta te planteaste al comienzo de tu carrera?

Siempre me planteé llegar muy lejos, decía que quería ser presidenta de Coca-Cola; no quiere decir que algún día estaré por ahí, pero fue bien circunstancial, yo sabía que quería hacer algo en mi vida. Cuando empecé, mi hermana laboraba en una compañía, había cuatro personas, y me invitó a trabajar en ventas, yo estaba empezando la universidad.

¿Cómo inició tu camino?

Me empezó a gustar mucho, decidí dejar la carrera, a mis papás casi les da un infarto, estudiaba Relaciones Internacionales. De ahí me quedé trabajando en esta empresa, me invitaron a Brasil para abrir la compañía para ellos, estuve un año, y cuando regresé, como representábamos a Turner, me ofrecieron irme a Miami; me fui para llevar el negocio de promociones y después abrir la oficina de ventas de publicidad para América Latina. Luego me fui a Televisa, me quedé con el área de marketing de televisión de paga de México y América Latina. Después me voy a Aeroméxico, y posteriormente a Apple. Luego vine a Samsung, me salí, abrí mi negocio de transformación digital, pero llegó la pandemia y tuvimos que cerrar. Cambié a otra industria que fue hotelería, y ahora estoy en Samsung de nuevo. Ha sido un camino largo, pero he tenido muy buenas oportunidades.