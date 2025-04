Ir al cine por menos de 30 pesos… no es broma.

Hace cuánto no ibas al cine de verdad. No a ver si había boletos. No solo a comprar palomitas. Ir porque sí. Porque se te antojó. Porque es un plan que siempre se siente bien.

Ahora tienes el pretexto perfecto: ¡Qué ofertón!, la nueva campaña de Cinépolis que está haciendo que ir al cine cueste lo mismo (o menos) que tu café de todos los días. Literal: boletos desde $29 pesos.

La idea es simple: que volvamos a disfrutar del cine como se debe. La pantalla gigante. Las luces que se apagan. El silencio justo antes de que empiece la película. Reír, llorar, emocionarte… sin distracciones, sin pausas, sin el celular.

Y también es una oportunidad para reconectar con historias que están ahí, esperando ser vistas. Porque hay algo muy especial en vivir una peli con desconocidos en una sala: todos respirando lo mismo, todos sintiendo algo al mismo tiempo.

Así que ya tienes plan: cine, palomitas y un par de horas para ti. Porque el cine, cuando se vive bien, sigue siendo una de las mejores experiencias que hay.

Y ahora, gracias a Cinépolis, también es más accesible que nunca.

Y si no te parece suficiente, por $69 podrás disfrutar de sus salas VIP u otros formatos especiales como IMAX, 4DX y más.

Importante: la promoción aplica de lunes a viernes en funciones antes de las 4:00 p.m.

¡Pero corre! Esta promoción sólo estará disponible hasta el 29 de abril.

Consulta cartelera, horarios y más detalles en www.cinepolis.com

Y para más información, revisa los términos y condiciones aquí:

https://static.cinepolis.com/pdf/terminos-y-condiciones-promo-que-oferton-mx.pdf