Estilo DF Weekend Bárbara López

La cantante festejó su cumpleaños en Cabo San Lucas RiRi, una de las mujeres más millonarias y famosas en el mundo, festejó su cumpleaños 32 en compañía de amigos y su actual pareja, el saudí Hassan Jameel. View this post on Instagram RIHANNA, HAPPY YOU 🥰 THANKS FOR THE SUPPORT SINCE DAY 1. ITS AMAZING HOW […]