Jada Smith dice que ella no pidió que la defendieran

Luego del polémico momento que protagonizó Will Smith al golpear al actor Chris Rock durante la ceremonia de la 94 entrega de los Premios Oscar tras haberle realizado una broma sobre la falta de pelo de su esposa, Jada Smith habló por primera vez sobre la situación al declarar que ella no pidió que Will la defendiera.

De acuerdo con información de la revista Us Weekly, la actriz no aprueba la forma en la que reaccionó Will Smith, mientras que una fuente cercana a la pareja reveló que Jada cree que la acción de Will al defenderla fue exagerada.

«Nunca dije que necesitaba protección, fue en el fuego de la acción y él fue quien exageró todo”. Dicha fuente reveló estas palabras de Jada. “Él lo sabe, ella lo sabe. Están de acuerdo en que él reaccionó de forma exagerada«, continuó la fuente.

En tanto, en su cuenta de Instagram, Jada compartió una imagen con el texto: “Esta es temporada de curación y estoy aquí para ello”, que pese a no haber estado de acuerdo con la actitud que tomó Will, está ahí para ser parte del proceso de terapia por el que se sabe que el actor pasará luego de haber cometido un acto de violencia que le costó su renuncia a la Academia y el ser expulsado por 10 años de los Premios Oscar.