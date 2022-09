Jamie Dornan reaparece en redes sociales y luce irreconocible

¿Recuerdas al guapo actor Jamie Dornan, protagonista de la película “Cincuenta sombras de Grey»? Poco sabemos de él después de su éxito en taquillas, y es que el actor ha pasado por momentos muy difíciles y se ha mantenido al margen de redes sociales.

Aunque hace un año parecía ser el encumbramiento de Jamie Dornan gracias a su exitosa carrera, no fue así, ya que el actor reveló a una revista que aunque sigue trabajando arduamente en proyectos como Belfast, no la ha pasado muy bien.

No obstante haber terminado el año con toda positividad, «con todos los elogios para Belfast y tantas cosas buenas sobre The Tourist, el fallecimiento de mi padre me ha pasado factura y ha hecho que haya sido el peor y más difícil año de mi vida», mencionó.

Tras este acontecimiento, Jamie se ha apoyado en su esposa, Amelia Warner, con quien tiene 3 hijos; en terapias, en su familia y amigos que lo han impulsado a seguir adelante y a sonreírle a la vida.

Hace unos días el guapo actor compartió unas fotografías que han sido muy comentadas, ya que Jamie luce un poco diferente al actor que vimos en “50 sombras de Grey”. Aunque han sido muchos los comentarios, el actor está feliz en sus nuevos proyectos, triunfando de nuevo y recuperándose del año más doloroso de su vida. Aunque luce un poco diferente, Jamie sigue luciendo guapo y estamos seguros de que regresó con más fuerza para triunfar en la pantalla grande.