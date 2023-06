Jennifer Aniston muestra sus canas con orgullo

El envejecimiento es una de las cosas que preocupa a todo el mundo, en especial a las actrices para quienes su imagen es una de las cosas más relevantes en la industria. Aún así, varias estrellas se han pronunciado al respecto defendiendo su edad. Esta vez fue Jennifer Aniston quien al dejar sus canas al descubierto lanzó un poderoso mensaje.

Rompiendo con la presión social

Desde su papel como Rachel Green en “Friends”, la actriz de 54 años se ha convertido en un ícono de belleza y estilo. Tanto en pantalla como en alfombras rojas y en su vida diaria, Jennifer Aniston no solo ha demostrado su increíble sentido de la moda, sino que también la hemos visto mantener su belleza con el paso de los años.

Aunque actualmente la estadounidense lleva una alimentación saludable y una rutina de ejercicio con la que se siente contenta, esto no siempre fue así.

Durante años la estadounidense se autoexigía mantener una figura perfecta y se sentía mal cuando no entrenaba al menos 45 minutos. Este modo de vida no sólo llevó su cuerpo al límite, sino que también lastimó su salud mental.

Afortunadamente, la estrella hollywoodense se dio cuenta de que en lugar de ser benéfico para su cuerpo, se estaba quemando tanto física como mentalmente. Fue entonces cuando decidió hacer un cambio en su vida y probar nuevas técnicas de entrenamiento.

El suceso detonador de este cambio fue una lesión que tuvo en la espalda. Fue en ese momento cuando conoció Pvolve, un proyecto del que ahora forma parte y cuya premisa es sentirte bien con lo que tu cuerpo sienta que está bien. «Me siento mucho más en forma que cuando tenía 20 años. Mente, cuerpo y espíritu. Todo es para mejor», reveló Jen en una entrevista.

Jennifer Aniston muestra tus canas con orgullo

Además de su espectacular figura, la melena rubia es algo que siempre ha caracterizado a Jennifer Aniston. No sólo por su color, sino por lo saludable que luce. Es por ello que no fue sorpresa para nadie que la actriz creara una marca para cuidado del cabello.

Y justamente fue promocionando un nuevo producto para su marca que Aniston se dejó ver sin filtros ni retoques. Más que por las propiedades del producto, la publicación se comenzó a llenar inmediatamente de comentarios elogiando sus canas. «¡¡¡Tus canas son HERMOSAS!!! Te sientan genial y resaltan aún más tus ojos.», es uno de los mensajes que se puede leer.

Para ella la opinión sobre la edad en la industria es algo que la ha llegado a conflictuar varias veces. «No soporto cuando alguien, pensando que me está haciendo un cumplido, me dice que me veo muy bien para mi edad. ¿Qué siquiera significa eso? ¡Esta frase me vuelve loca!», comentó la actriz.

Al mostrar sus canas con orgullo no sólo refuerza su idea de que un cumplido de belleza no debería estar relacionado con la edad, sino que además rompe con los estereotipos impuestos por la sociedad. Jennifer Aniston se ha convertido en una inspiración para las mujeres, demostrando que hay que perderle el miedo a envejecer y abrazar tus canas con orgullo.