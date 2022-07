Johnny Depp ¿ya tiene un nuevo amor?

Luego de ganar el juicio por difamación en contra de su ex esposa Amber Heard, Johnny Depp se encuentra en Italia en el Festival de Jazz de Umbría para realizar unas presentaciones junto a su amigo Jeff Beck.

A este festival, Depp no llegó solo, sino acompañado de una hermosa mujer pelirroja. ¿Podría haber revivido la llama del amor? Hay fotos que lo vinculan con una persona que podría ser su próxima pareja.

Johnny Depp is seen arriving to a rehearsal with a red-haired mystery woman ahead of his performance at the Umbria Jazz Festival in Italy

Depp took the stage looking cool as ever with a metallic electric guitar pic.twitter.com/jk8eRuZtLi

