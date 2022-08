John Travolta se despide de Olivia Newton-John

La actriz y cantante Olivia Newton-John falleció hoy a los 73 años tras luchar por más de tres décadas contra el cáncer de mama.

La actriz británico-australiana fue conocida en todo el mundo por protagonizar en 1978 la película musical «Vaselina» junto a John Travolta. El papel de Sandy la convirtió en una de las personas más famosas con canciones como “You’re the One that I Want”, “Summer Nights” y “Hopelessly Devoted to You”.

Tras esta lamentable noticia su compañero de trabajo y amigo John Travolta, con quien protagonizó esta icónica película, externó con un emotivo mensaje, el cariño y lo mucho que la quiso.

«Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. Tuyo desde el primer momento que te vi y para siempre! ¡Tu Danny, tu John!», escribió en su cuenta personal de Instagram.

Cabe destacar que John Travolta fue el responsable de que Olivia interpretara el papel de Sandy en “Vaselina”: en repetidas ocasiones, John ha comentado que en 1978 Olivia pensaba que era mayor para ese personaje, y fue el actor quien la convenció de tomar el papel y quedar inmortalizados.

Hace un par de años los actores recrearon lo que para ellos fue uno de los eventos más importantes en sus vidas, conocerse, trabajar juntos y formar una de las más bonitas amistades y para toda la vida. Olivia y John regresaron el tiempo para de nuevo convertirse en Dany y Sandy.

Descanse en paz Olivia Newton-John.