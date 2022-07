“La casa de la playa”, el lugar más romántico de las celebs

Alguna vez te has preguntado en ¿qué hotel se hospedan las celebs?

La Riviera Nayarit es un lugar ideal para todos aquellos que prefieren un destino para descansar, que además sea discreto, rodeado de naturaleza, romántico si vas en pareja y al mismo tiempo lujoso y exclusivo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Casa de la Playa (@lacasadelaplaya)

“La casa de la playa” es un hotel boutique que se encuentra en el corazón de la Riviera Maya; catalogado como uno de los mejores hoteles de México, los famosos lo han convertido en el refugio perfecto para descansar, festejar aniversarios y tener privacidad.

Este hermoso hotel cuenta con un concepto que lo hace aún más atractivo, su modelo All Fun Inclusive hace que los huéspedes vivan experiencias únicas y llenas de magia, así lo demuestran algunas celebs quienes a través de sus redes sociales han manifestado lo maravilloso que es estar en la casa de la playa.

«Entre el cielo y el mar. Infinito» Fernanda Castillo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fernanda Castillo (@fernandacga)

«Muchísimas gracias la casa de la playa por éstos días mágicos de descanso y de disfrutar éste paraíso. Nos urgía! Que nivel de servicio, que comida más espectacular y que lugar más hermoso. Nos vamos enamorados de éste hotel que te hace sentir como en tu casa.» Sandra Echeverría.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sandra Echeverria (@sandraecheverriaoficial)

«Un poco de consentimiento antes de empezar el año. Que bonita es la playa!!! De los spas mas bonitos que he ido, swipe para verlo. Que orgullo que este lugar esté en nuestro hermoso MÉXICO.» Pau Zurita.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paola Zurita (@paumtzurita)

« new friends around the c̶o̶r̶n̶e̶r̶ pool :))» Macarena Achaga.