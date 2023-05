La colección deportiva que te ayuda a cuidar el medio ambiente

Hoy es el Día Mundial del Reciclaje, una fecha que se aprovecha para darle visibilidad a los problemas que sufre el planeta por la producción y consumo desmedidos, los deshechos plásticos, la basura en los mares y playas, la tala de árboles, entre otras causas. Y si bien es un problema que viene arrastrando la humanidad desde hace ya varias décadas, es importante recordar que por muy pequeño que sea nuestro granito de arena, podemos hacer algo para disminuir el impacto de estos problemas.

Las marcas lo saben y cada día se vuelven más conscientes de ello, no sólo las nuevas firmas que nacen con este sentido de responsabilidad en su ADN, sino también marcas y empresas más antiguas que comienzan a cambiar su pensamiento para alinearse a valores de responsabilidad social y con el medio ambiente.

¡Lista para hacer ejercicio mientras cuidas el planeta!

Charly es una de esas marcas, pues desde hace unos años ha empezado a cambiar sus procesos de producción para reducir su huella de carbono y el impacto en el medio ambiente con sus productos. Hoy, con motivo de esta fecha tan importante para todos -porque el cuidado del planeta es algo que nos debería de importar a todos-, ha lanzado su colección Charly Recycle.

En esta colección, tanto la ropa como el calzado son hechos con 80% de materiales reciclados como botellas de plástico, espuma, EVA y hule, logrando una calidad inigualable, textura súper suave y con mayor durabilidad, al mismo tiempo que demuestran el amor que tienen al deporte y al planeta.

La colección ya está disponible tanto en tiendas físicas como online y puedes distinguirla de las demás por su etiqueta Charly Recycle. Lo mejor de todo es que no será una colección cápsula por tiempo limitado, sino que pretende quedarse y expandirse para seguir reduciendo el impacto de la producción de ropa y calzado deportivo en el medio ambiente.

Para llevar a cabo este proyecto, la marca mexicana se ha unido a Plastic Oceans México, apoyando con un porcentaje de las ventas de esta colección a las distintas iniciativas que tiene esta fundación para reducir el daño y la contaminación que producen los plásticos. Además, la empresa ha estado participando en la limpieza de playas, reforestaciones y otros eventos importantes con esta fundación. Al momento, la participación de la marca ha ayudado a que se planten más de 400 mil árboles en el mundo de la mano de dicha fundación.

Una campaña con causa

Acompañando el lanzamiento de esta nueva colección, Charly realizó una campaña con locación en playas y cenotes de Quintana Roo, lugares que hablan por sí solos sobre la urgencia que debemos de tomar

para salvar nuestro ecosistema y, como consecuencia, nuestro planeta.

La marca mexicana reunió a algunos de los mejores buzos, fotógrafos, expertos en documentales subacuáticos, campeones de apnea, rescatistas, biólogos marinos y campeones de buceo libre para ser la imagen de esta campaña con la intención de dejar un mensaje claro y fuerte a todos los seres humanos: es hora de tomar medidas urgentes para cuidar nuestro planeta.

No es noticia nueva que la crisis climática está empeorando a un ritmo alarmante, y el hecho de que no nos afecte de manera directa no es razón para no hacer nada. Está en nuestras manos el poder ayudar siendo más responsables con nuestro consumo en todos los sectores.

Cuando los necesites…

No se trata de ir a comprar nuevos tenis hechos de materiales reciclados cuando tienes otros 3 pares en buen estado, sino reducir nuestro consumo. Si ya no tienes tenis o estás buscando unos nuevos porque los tuyos ya están muy viejitos, en lugar de comprar cualquier par, busca alternativas que estén en favor del medio ambiente, como los de la colección de Charly Recycle. Lo mismo con la ropa deportiva.

Recuerda que el estilo no sólo es verse bien, sino tener armonía y alinear nuestras creencias con nuestras acciones.