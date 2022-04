La empleada doméstica de Eiza González dice sentirse atemorizada

Eiza González es una de las actrices que a lo largo de su carrera ha logrado destacar en la industria del cine, viviendo el sueño de poder ser de las pocas mexicanas que realizan películas en Hollywood.

Como la mayoría de los actores, Eiza suele llevar algo a casa como parte de los recuerdos de cada proyecto en el que participa; como ejemplo, de la película ‘I Care A Lot’ conserva una camisa cubierta de sangre, y de su más reciente cinta, ‘Ambulance’, se quedó con el traje de paramédico que utilizó su personaje, el cual también terminó lleno de sangre, pues la actriz es una chica llena de aventuras, adrenalina y acción en el mundo del cine.

Sin embargo, la actriz ha provocado temor a la mujer que le ayuda con las labores domésticas al encontrarse con estos “lindos recuerdos” que Eiza conserva, pues desconoce a qué se dedica la famosa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @eizagonzalez

En el programa de Jimmy Kimmel, la actriz reveló que Carolina se queda blanca al encontrar ropa ensangrentada y acercarse a preguntarle a Eiza qué debe de hacer con ella: “Un día llegué de trabajar y me la encontré en el vestidor. Me dijo ‘¿Qué hago con esto?’, y me enseñó unos pantalones llenos de sangre. Se había quedado blanca. Y me preguntó si tenía que lavarlos”, comentó Eiza. Y aunque esto a veces la hace sentir mal, también confesó que le causa gracia imaginar lo que Carolina ha llegado a pensar de ella.

“Me siento muy mal. Carolina es una mujer encantadora que lleva mucho tiempo trabajando conmigo, y se encuentra trozos de cuerpos repartidos por toda la casa y se aterroriza. Esta pobre mujer está aterrada porque probablemente crea que soy una asesina en serie porque no deja de encontrarse ropa manchada de sangre en mi casa”.

Vaya que el talento de Eiza es tan versátil que ha protagonizado su propia “historia de terror” en casa junto a Carolina.