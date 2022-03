La humillante broma que Amy Schumer le hizo a Kirsten Dunst

Indudablemente, la noche de los Oscar estuvo llena de sorpresas, una ceremonia que difícilmente se olvidará, pues parte de algunos presentadores cómicos seleccionados para conducir el evento no fueron muy asertivos con sus bromas y Kisten Dunst fue víctima de una de ellas.

Durante la ceremonia, la actriz se encontraba sentada en una mesa junto a su esposo, Jesse Plemons, y Amy Schumer realizaba un discurso en el cual indicaba que parte de los Oscar son los ‘rellena asientos’, los cuales podrían levantarse al baño e ir a llorar por no haber ganado un Oscar, e hizo una breve pausa para dirigirse a la pareja señalando a Kisten Dunst como una ‘rellena asiento’ tomándola de la mano y levantándola del asiento para que Amy tomara su lugar.

«Les explicaré lo que hacen los rellena asientos. Aquí tenemos a una, te puedes levantar e irte al baño, cariño?», dijo Amy Schumer a Kisten Dunst, a quien mantuvo de pie durante ese momento.

Mientras que la comediante trataba de bromear con el esposo de la actriz, Jesse Plemnons respondió: «¿Sabías que esa es mi esposa?», reflejando su inconformidad e incomodidad del momento, a lo que la comediante respondió continuando con su broma: «¿Estás casado con esa rellena asientos? Oh, eso es raro».

Imaginate ser Kirsten Dunst y tener 30 años de carrera con Entrevista con el vampiro, Vírgenes suicidas, Bring It On, Spider-Man, Melancholia, etc. para que Amy Schumer (!) te diga «ocupa asientos» en tu nominación en los #Oscars. LA QUIERO PRESA.pic.twitter.com/FBXRpU1y8Q

— Nico Nicolli (@nicoo_ncl) March 28, 2022