La mejor época del año se disfruta en Sheraton Mexico City María Isabel Hotel.

La Navidad es una de las principales festividades que se celebran a nivel mundial. Sin embargo, cada país tiene sus propias tradiciones y costumbres y pero la mayoría han adoptado diversas prácticas y costumbres que incluyen la decoración alusiva a la época, la preparación de platillos y bebidas especiales y los encuentros familiares y con amigos.

En la Ciudad de México, el hotel Sheraton Mexico City Maria Isabel ubicado sobre Paseo de la Reforma, además de ofrecer maravillosas vistas de esta avenida totalmente decorada para la ocasión, ha preparado una variedad de opciones para que familiares y amigos puedan reunirse para celebrar y sentir la magia de las fiestas de fin de año.

Para comenzar, el 24 de diciembre ofrecerá una Cena Buffet de Noche Buena en el Restaurante Amici, donde las especialidades navideñas cautivarán a todos los comensales, mientras disfrutan de música versátil y barra libre nacional.* Por supuesto, no puede faltar una copa de vino espumoso para brindar. El evento iniciará a las 8:00 p.m. y finalizará a la 1:00 a.m. El precio por adultos es de $1,639 MXN con impuestos incluidos, para los niños de 3 a 12 años se aplica un descuento del 50%, y no tiene costo para niños menores de 3 años. El precio incluye la cena buffet y las bebidas señaladas. *

El día 25 de diciembre, para celebrar la Navidad, se ofrecerá el Santa’s Brunch desde las 12:00 p.m. hasta las 5:00 p.m. donde toda la familia podrá disfrutar de una deliciosa selección de platillos tradicionales y una amplia variedad de postres. El precio por adulto es de $650 MXN con impuestos y servicio incluidos. Será un menú de 5 tiempos, barra libre nacional* y mesa de postres. Para los niños de 3 a 12 años se aplica un descuento del 50% con impuestos y servicio incluidos con un menú infantil, bebidas y mesa de postres Kids Club. Para niños menores de 3 años no tiene costo.

Durante la Gala Black & White, el 31 de diciembre, familiares y amigos podrán reunirse para celebrar la llegada de un nuevo año en una noche llena de destellos y alegría con los mejores platillos de la casa, el tradicional brindis de año nuevo y la mejor música con DJ. El evento iniciará a las 8:00 p.m. y finalizará a la 2:30 a.m. El precio por adulto es de $3,200 MXN con impuestos y servicio incluidos con un menú de 5 tiempos, barra libre nacional* y mesa de postres. Para los niños de 3 a 12 años el precio es de $1,600 MXN con impuestos y servicio incluidos con un menú infantil, bebidas y mesa de postres Kids Club.

Para iniciar el 2023 y disfrutar de un nuevo ciclo en compañía de familia y amigos, el primero de enero se ofrecerá un delicioso Brunch de Año Nuevo desde las 12:00 p.m. hasta las 5:00 p.m. El precio por adulto es de $720 MXN con impuestos incluidos, para los niños de 3 a 12 años se aplica un descuento del 50%, y no tiene costo para niños menores de 2 años.

Y para terminar con la jornada de celebración, el 8 de enero se llevará a cabo el Brunch de Reyes, desde las 12:00 p.m. y hasta las 5:00 p.m., donde podrán ser parte de la tradición y cortar un pedazo de rosca de reyes en la hermosa terraza del Restaurante Amici y los niños podrán saborear una rica malteada para acompañar el delicioso pan. El precio por adulto es de $720 MXN con impuestos incluidos, para los niños de 3 a 12 años se aplica un descuento del 50%, y no tiene costo para niños menores de 2 años.

Para reservar llame al +52 55 5242 5546 y +52 55 5242 5547 o vía correo electrónico a [email protected]. También puede acudir al Celebration Center, del 14 al 25 de noviembre de lunes a sábado de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. y a partir del domingo 26 de noviembre de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

*La Barra libre nacional incluye: Cuervo, Ron Bacardí Blanco y Añejo, Vodka Smirnoff, Vino Blanco: Blanc de Blancs Domecq y Vino Tinto: XA Domecq Cabernet Sauvignon, Margaritas, y Cervezas Nacionales (Corona Extra, Victoria, Modelo Especial y Negra Modelo).

Nota y fotografías: Sheraton Mexico City María Isabel Hotel