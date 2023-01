¡La nueva mansión de ensueño de Eiza González!

Una de las cosas con las que siempre soñamos es comprar nuestra propia casa con la mejor vista que podamos encontrar. Para nosotros esto todavía es un sueño, pero Eiza González ya lo hizo realidad. La actriz de 32 años compró una impresionante mansión en la ciudad de Ojai, California.

A pesar de no estar en Los Ángeles, la localidad de Ojai es bastante famosa entre las celebridades de Hollywood. Este territorio rodeado por cordilleras transversales ha sido huésped de reconocidas personalidades como Ellen DeGeneres, Emily Blunt y John Krasinski, Reese Witherspoon y Rashida Jones, por mencionar algunos.

Todo lo que siempre soñamos

La nueva adquisición de Eiza González está valuada en 4 millones de dólares y tiene todo lo que cualquiera pudiera desear. El atractivo principal es la hermosa vista que se tiene desde casi cualquier lugar de la propiedad. Al estar frente a las montañas de Topa Topa, la manera de apreciar los atardeceres es toda una experiencia gracias a su “momento rosa” por el que son tan conocidas.

Además de las hipnotizantes vistas que seguramente conquistaron el corazón de la mexicana, la casa cuenta con un gran salón, un estudio de arte, un gimnasio y una cocina hecha a la medida. ¿No suena como la casa perfecta? Y aún no hablamos del dormitorio principal, que cuenta con su propio vestidor con puertas estilo francés y un baño principal con ducha de vapor.

Si esto no fuera suficiente, la propiedad cuenta con alrededor de 200 metros cuadrados de jardín en donde se encuentran árboles frutales y hasta un pozo.

¿Qué sigue para Eiza González?

Aunque no la hemos visto recientemente en pantalla, después de su participación en ‘Godzilla vs. Kong’, Eiza González no ha parado de trabajar. La actriz se ha convertido en uno de los principales referentes latinos dentro de la industria y actualmente tiene varios proyectos en puerta.

Comenzando con la producción biográfica de María Félix, seguida por la esperada serie de Netflix ‘Three-Body Problem’, producida por los creadores de Game of Thrones; el próximo estreno de ‘Extrapolation’, en la que aparecerá junto a Meryl Streep, y la película ‘The Ministry of Ungentlemanly Warfare’, al lado de Henry Cavill.