¿La nueva novia de Leonardo DiCaprio tiene 19 años?

En las relaciones amorosas se sabe que Leonardo DiCaprio tiene una constante que hasta ahora no ha dejado de cumplir, y es la de no salir con mujeres de 25 años o más. Por alguna razón el actor siempre se separa de sus parejas en cuanto ellas alcanzan esta edad. Sin embargo, nos quedamos en shock al saber que la aparentemente nueva novia de Leonardo DiCaprio tiene sólo 19 años.

El rumor comenzó después de que saliera a la luz una fotografía en donde se les ve juntos. Leonardo y Eden, la chica que es casi tres décadas menor que él, se encontraban compartiendo mesa en la fiesta organizada para celebrar el lanzamiento del nuevo EP de Ebony Riley.

En cuanto fue publicada, la foto le dio la vuelta al mundo a través de redes sociales y los comentarios y opiniones al respecto no tardaron en aparecer. «¡¿Así que Titanic tiene 25 años y la novia de Leonardo DiCaprio 19?! Eso es… wow…», fue lo que escribió uno de los internautas al respecto.

So Titanic is 25 years old and Leonardo DiCaprio’s girlfriend is 19?! That’s just…wow…

«Kate Winslet tenía 22 años cuando fue nominada al Oscar por Titanic. Es decir, 3 años mayor que la actual novia de Leonardo DiCaprio.»

Kate Winslet was 22 when she was nominated for an Oscar for Titanic. Which is 3 years older than Leonardo DiCaprio’s current girlfriend.

— ~Kat (@noname_kat) February 6, 2023