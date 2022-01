La reacción de Lily Collins al ver rayada la publicidad de ‘Emily in Paris’

A pocas semanas del estreno de la segunda temporada de la serie protagonizada por una ejecutiva americana de marketing, ‘Emily in Paris’, la publicidad de la anterior permanece en algunas ciudades… aunque hay quienes no están muy de acuerdo.

A través de una publicación en Instagram, Lily Collins comunicó que dio un paseo por las calles de Nueva York junto con su esposo, quien se sorprendió al encontrarse con un anuncio publicitario en el cual aparecía rayada la imagen de ‘Emily in Paris’, por lo que corrió a notificarle a Lily.

La actriz no pudo contener la simpatía que le causó ver el grafiti que cubría el rostro de Emily Cooper (quien probablemente hubiera tomado cartas sobre el asunto) y posó para una fotografía con el anuncio publicitario rayado, haciendo una expresión de asombro, y agregó a la descripción de su publicación en Instagram: “No puedo decir que me encanta el nuevo look, Em. Pero A por esfuerzo”; asimismo, la actriz Ashley Park (Mindy en la serie) comentó con humor: “Ella es un acto de clase para todos”.

En definitiva, Lily nos enseña cómo tomar con humor y empatía las diferencias de gustos que existen entre el público.