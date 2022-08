La resiliencia es su mejor arma. Conoce a Hernán Cieri

Hacer que las cosas sucedan, ¿también lo haces en tu vida personal?

Sí, pero tengo la gran ayuda de mi mujer, ella es aún mejor que yo en hacer que las cosas sucedan. Es una mentalidad que tuvimos los dos, siempre buscamos un cambio de vida, ella trabaja en el mundo corporativo y siempre tuvo muchas oportunidades de irse a vivir fuera. Venir hasta acá fue tomar riesgos, llegar a un lugar nuevo, enfrentar el cambio.

¿Qué retos has superado desde que llegaste a México?

Mi cambio lo acordé a principios de 2020, en prepandemia; en marzo seguía en mi posición anterior, y el actual cargo lo tomo en mayo desde Argentina, con un país nuevo, con todos los negocios nuevos, culturalmente diferente porque todo mi equipo era mexicano. En pandemia salí de la zona de confort, creo que el resultado es muy positivo, lo miro ahora y por lo menos a nivel profesional me hace mucho más completo.

¿Cómo aprovechó Mercado Libre la pandemia?

Somos una compañía que tiene 22 años, nos venimos preparando para esto; lo que ocurrió con la pandemia nos aceleró el crecimiento, obviamente generó escalas y volúmenes que esperábamos recibir cuatro años después, pero Mercado Libre construyó el producto y el negocio para hacer eso.

¿Tú ya estabas preparado?

Creo que sí pero, como todo, depende de la personalidad y de cómo está cada uno, si uno tiene modelos mentales muy dependientes de procesos o de estructuras, este tipo de cambios tan grandes pueden afectar mucho, entonces creo que por mi personalidad o cómo encaro el trabajo, no sé si estaba preparado, pero lo abracé bien.

¿Cuáles son las claves de Mercado Libre para mantenerse exitosa?

Tenemos seis valores culturales, creo que el trabajo en equipo es fundamental; por suerte la pandemia vino con crecimientos exponenciales de equipos, pudimos crecer mucho y eso generó un muy buen desafío. Lo que nos permitió seguir dando estos pasos y ser líderes es cómo manejamos el tema cultural, por eso trabajamos con embajadores de cultura, no sólo es traer personas a volumen.

¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo?

Mercado Libre me permite ser protagonista, es una empresa donde si uno tiene una idea, la prepara y argumenta bien, podrías presentarla a cualquier nivel.

Personal y profesionalmente, ¿cuáles son tus mayores logros?

Creo que personalmente es la familia, estoy muy orgulloso de la familia que formé y de los pasos que vamos dando, cambiarnos de país fue un desafío interesante, tengo la suerte de que México es un lugar espectacular. A nivel profesional hacer un salto a México, en el negocio de créditos me fue muy bien, pudimos escalarlo, implementar buenas acciones en Brasil, México, Argentina. Profesionalmente es el mejor momento, eso te anima a hacer cambios.

¿Cuál es tu definición de éxito?

En lo profesional lo medimos con el qué y el cómo: el qué es cumplir con las metas del negocio que nos planteamos, siempre son súper ambiciosas, esa es una parte del éxito. La otra parte es el cómo, y va muy relacionado con cómo cumplimos nuestros valores culturales. Siempre le decía a mi padre: “¿Papá, cuándo estás feliz?”, y me contestaba: “Yo estoy feliz cuando tú estás feliz”, una respuesta que me parecía vacía, no me gustaba. Ahora lo miro a la distancia y me hace muy feliz cuando mis hijas son muy felices; creo que el éxito es encontrarse con obstáculos y disfrutar del camino para resolverlos.

¿Cuál es el mejor consejo que puedes darle a un emprendedor?

La resiliencia. Soy partidario de la resiliencia, entendida como la capacidad de sufrir un cambio y volver a adaptarse a una forma original, qué tanta capacidad tiene uno de doblarse sin romperse y volver a un estado original. En todo sentido creo que es muy importante el desarrollo de la resiliencia sin caer en destrucciones, entender hasta qué punto está siendo destructivo el problema al que uno se está enfrentando.