La respuesta de Piqué al nuevo sencillo de Shakira

Las redes estallaron después de que saliera el Vol. 53 de las sesiones musicales de Bizarrap, en el cual hizo colaboración con Shakira. A tan sólo 30 minutos de que este sencillo saliera a la luz, ya rebasaba las 2 millones de reproducciones.

Y es que aunque no se ha dicho de manera explícita, la letra de la canción hace evidente que está dirigida a Gerard Piqué y a su nueva pareja, Clara Chía. Con frases como: «Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música, perdón que te salpique», la cantante de 45 años lanza indirectas (muy directas) a su ex esposo.

Mensajes en el cielo

Una pista de este hit se pudo ver desde días antes. El mensaje «Una loba como yo no está pa’tipos como tú. 11.01.23 » apareció en el cielo de Mar de Plata y de Miami. Esto levantó gran expectación por parte de los fans, quienes inmediatamente supieron que se trataba de la artista colombiana.

Esto sucedió hoy en las playas de Mar Del Plata en Buenos Aires, Argentina y Miami, Estados Unidos. ¿Están listos para lo nuevo de nuestra reina @shakira? Una loba como yo no está pa’ tipos como tú 11/01/23 pic.twitter.com/FqkOwSfQYA — Shakira Colombia Fan Club Oficial (@FCShakiColombia) January 10, 2023



Un día después de la aparición de estos aviones, Shakira anunció a través de su cuenta de Instagram la colaboración con Bizarrap. Esto confirmó el lanzamiento de nueva música y generó muchas especulaciones sobre la inspiración de esta composición.

La respuesta de Piqué

Desde que las playas se vieron decoradas con este verso, las redes no han dejado de señalar a Piqué como el protagonista de la canción. Sin necesidad de dar un comunicado al respecto, el empresario de 35 años deja muy claro su punto de vista utilizando simplemente cuatro emojis.

🎪🎠🤡🎡 — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 10, 2023

Ahora que el tema ya fue lanzado y que está demostrando ser todo un éxito, ¿cómo se lo tomará el exfutbolista?