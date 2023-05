Las mamás famosas más cool que aman ser madres

Ser mujer no es algo sencillo, y menos cuando luchas por ser exitosa en tu carrera y al mismo tiempo formar una familia. A pesar de ello, estas exitosas mujeres lo han logrado. Cada una de ellas se ha esforzado por crecer profesionalmente y al mismo tiempo han conseguido ser madres excepcionales. Aquí te dejamos algunas de las mamás famosas más cool.

Zuria Vega

La actriz mexicana ha sabido encontrar el balance perfecto entre carrera y familia. Se ha mantenido activa trabajando en diversos proyectos de televisión, cine y teatro, que además la han retado profesionalmente. Aún así, siempre busca dejar tiempo para disfrutar de su familia y no perderse ningún momento con Lúa y Luka.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ↠ 𝚉𝚄𝚁𝙸𝙰 𝚅𝙴𝙶𝙰 ↞☪ (@zuriavvega)

Elán

Si a través de sus tiktoks y reels siempre nos hace reír, imagínate si fuera tu mamá. Por las fotos que comparte en redes sociales de los momentos que pasa con su hijo, podemos ver que seguro se divierten muchísimo. Elán siempre deja claro que daría todo por su “cachorro” y está dispuesta a hacerlo feliz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ELÁN (@_elan_)

Priyanka Chopra

La actriz de ascendencia india es una de las celebridades que recientemente se convirtió en mamá. Y la sonrisa de la pequeña Malti en los eventos en los que la hemos visto no deja duda de que ama a su mamá. Priyanka no sólo se ha convertido en una madre ejemplar, sino que recientemente estrenó “Citadel” y este mes también llegará a la pantalla grande.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Priyanka (@priyankachopra)

Rihanna

En la espera de su segundo hijo, Rihanna se ha convertido en una de las mamás más famosas del mundo. Teniendo una carrera exitosa, la actriz se tomó su tiempo para llevar su primer embarazo en tranquilidad, pero sin desconectarse del todo. No sólo a través de su línea de maquillaje, sino que su regreso a los escenarios demostró que su carrera musical sigue más viva que nunca.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por badgalriri (@badgalriri)

Yuya

Después de verla crecer a través de sus videos de YouTube, fue un impacto para todos la noticia del embarazo de Yuya. Aunque la youtuber es algo reservada con lo que comparte sobre su pequeña, cuando lo hace es claro el amor que le tiene. Sin duda la llegada de Mar fue una alegría enorme a su vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝓨𝒖𝒚𝒂 (@yuyacst)

Geraldine Bazán

Si hay alguien que se sienta orgullosa de sus hijas es Geraldine Bazán. La actriz disfruta de cada momento y experiencia que vive al lado de sus hijas Elissa y Miranda. Desde que nacieron se convirtieron en su más grande inspiración y son una de las razones para continuar con sus más de 25 años de carrera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Geraldine Bazan (@geraldinebazan)

Shakira

Después de todo lo que ha pasado, queda claro que Shakira siempre va a buscar lo mejor para Milán y Sasha. Los pequeños adoran a su mamá y la han apoyado en todas sus decisiones. Entre su carrera, lidiar con los medios y ser constante con la música, Shakira ha encontrado el secreto para ser una mamá ejemplar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Shakira (@shakira)

Natalia Téllez

Una de las favoritas mexicanas no podía faltar en esta lista. Aunque la conductora ha sido realmente cuidadosa para proteger la identidad de su bebé, no pierde oportunidad para dejarnos ver cómo va creciendo la pequeña. Se nota que no se pierde ningún instante en la vida de su hija y al mismo tiempo continúa con su carrera de manera exitosa.