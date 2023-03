Laura Pausini se casa después de 18 años de relación

El matrimonio es una de las decisiones más importantes en la vida que no se debe tomar a la ligera. Es un símbolo en donde se promete pasar el resto de la vida al lado de una persona amada. Esto lo sabe muy bien Laura Pausini, pues fue hasta después de una relación de más de 15 años que decidió contraer nupcias con el músico Paolo Carta.

Así fue la boda

Laura Pausini dio a conocer la gran noticia a través de sus redes sociales . «Hemos dicho “Sí”», escribió la cantante italiana como descripción de la foto de la celebración. La pareja ya había intentado realizar la ceremonia en dos ocasiones, sin embargo, ambos intentos se vieron interrumpidos por grandes eventos en su vida.

Después de que Paolo Carta le propusiera matrimonio en 2012, los artistas se enteraron que serían padres y decidieron posponer la boda para que su hija estuviera presente. Al ser amante de la numerología, Pausini esperaría a que su hija cumpliera ocho años para casarse con Carta. Desafortunadamente este periodo se cumplió en 2021, justo en medio de la pandemia y ninguno de los involucrados quería una ceremonia repleta de mascarillas.

Finalmente, este año vieron su sueño hecho realidad en Roma sorprendiendo no sólo a sus admiradores, sino a sus amigos y familiares. Los invitados de Laura Pausini y Paolo Carta asistieron al lugar pensando que celebrarían los 30 años de trayectoria de la italiana. No obstante, al llegar se llevaron la sorpresa de la ceremonia civil de la pareja en la que su hija fue la dama de honor.

Lo que la música unió…

Laura Pausini conoció al guitarrista en 2005 cuando éste se unió como parte del equipo que llevaría a la gira que estaba por comenzar. En un inicio no fue fácil para Laura aceptar los sentimientos que tenía. El hecho de que Paolo fuera un hombre divorciado y que tuviera tres hijos era algo que no podía pasar por alto, pues no quería ser la causante de malos momentos para los niños. Sin embargo, poco a poco fueron trabajando la relación hasta ser una pareja ejemplar.

Debido a que su historia comenzó por la música y este arte se ha mantenido presente y ha jugado un papel muy importante en su vida, la pareja decidió que la boda no sería la excepción. La decoración del altar fue pensada para simular un escenario. Incluso en el fondo de las fotografías se puede ver la guitarra de Paolo, que posteriormente utilizó para acompañar la voz de su ahora esposa.

¡Les deseamos lo mejor a Laura Pausini y Paolo Carta en esta nueva etapa de su vida!