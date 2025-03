Lilo y Stitch llegan a la CDMX con una carrera temática

El próximo 18 de mayo de 2025, la Ciudad de México será testigo de un evento único que llenará de nostalgia y diversión a los fanáticos de Disney, la carrera temática de Lilo y Stitch. Esta actividad, denominada “Magic Run”, se realizará en la avenida Zacatépetl, justo al lado del centro comercial Perisur, y forma parte de la campaña de promoción del esperado live action que llegará a los cines el 23 de mayo.

Siguiendo el espíritu de “ohana”, que en hawaiano significa familia, este evento está diseñado para participantes de todas las edades. Habrá tres modalidades para elegir: una caminata recreativa de 3 kilómetros y carreras de 5 y 10 kilómetros, ideales para quienes quieran desafiar su resistencia. Todos los corredores recibirán una playera temática de Stitch y una medalla conmemorativa, perfecta para inmortalizar el momento en redes sociales.

Las inscripciones ya están disponibles desde el 11 de marzo de 2025 a través del portal disneymagicrun.mx. Sin embargo, para quienes decidan unirse de última hora, habrá oportunidad de inscribirse el 17 de mayo, durante la entrega de kits y números en el estacionamiento de Perisur, aunque con un costo mayor. Los precios varían según la modalidad: la caminata de 3K tiene un costo de 550 pesos si te inscribes en línea, mientras que en la Expo sube a 650 pesos. Las carreras de 5 y 10K cuestan 700 pesos en preventa y 800 pesos en la Expo.

Corre al ritmo de Elvis y la magia de Disney

Este evento no solo es una oportunidad para mantenerse activo, sino también para sumergirse en el universo de Lilo y Stitch, que regresará a la pantalla grande con una versión live action dirigida por Dean Fleischer-Camp (Marcel the Shell with Shoes On). La película contará con Maia Kealoha como Lilo, mientras que Chris Sanders retomará su icónica voz como Stitch. El elenco también incluye a Zach Galifianakis, Ami Hill, Tia Carrere y Courtney B. Vance, en una producción que promete mantener la esencia del clásico animado, acompañada por la inconfundible música de Elvis Presley.

Para los amantes de Disney, esta carrera será mucho más que una competencia deportiva. Es una oportunidad para reunirse con amigos y familiares, enfundarse en atuendos temáticos y celebrar la magia de Lilo y Stitch antes del estreno del live action. Las actividades físicas comenzarán a las 6:45 de la mañana, por lo que los organizadores recomiendan llegar temprano para disfrutar del ambiente previo.

Como diría Lilo, “Ohana significa familia, y familia significa que nadie se queda atrás ni se olvida.” Si quieres ser parte de esta experiencia, ponte tu mejor outfit azul, prepárate para correr o caminar y vive un día lleno de diversión, recuerdos y magia en la Carrera Lilo y Stitch CDMX 2025.