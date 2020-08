30 años de cazar imágenes

Una gran mayoría de académicos, investigadores y trabajadores de la UNAM, además de decenas de universitarios a los que ha coacheado, ya lo ubican, algunos incluso, acá, en confianza, le llaman Juanito.

Por Pepe Real

No es youtuber, tampoco una celebridad de la farándula, pero sí un artista de la lente. Juan Antonio López Olguín se ha creado fama en el campus gracias a sus más de tres décadas como fotógrafo de la Máxima Casa de Estudios. Por años, las fotos del reportero gráfico han dado cuenta del quehacer académico, cultural y científico de la universidad más prestigiada de México y una de las dos mejores en Iberoamérica.

Juanito recientemente fue homenajeado con el lanzamiento del libro 30 años de fotografiar la UNAM y México, material que en sus 100 páginas compila 280 fotos donde se ve plasmado su talento como cazador de imágenes.

“Mi relación con la fotografía empezó porque desde los 19 años me gustó correr y tomaba fotos a mis amigos. El comienzo formal de mi carrera fue en 1989, en la Dirección General de Información en tiempos del rector José Sarukhán”, dice orgulloso en entrevista el licenciado en Ciencias de la Comunicación.

El fotógrafo de profesión, además de maratonista y viajero por afición, asegura que sus fotos favoritas son las del cielo en Ciudad Universitaria, “quizá más la de la noche del 28 de junio de 2007, cuando la UNAM fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte de la Unesco”, fecha memorable en la que se festejó con fuegos artificiales.

¿Cómo te llegó tu primera cámara?

Mi papá me compró mi primera cámara de visor directo en Carrillo Puerto, Quintana Roo; era una pieza china que disfruté durante varios viajes.

¿Cómo te preparaste para incursionar en la fotografía?

El primer curso lo tomé en San Ildefonso, estando como auxiliar de intendencia en la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM. Ahí aprendí la magia del revelado e impresión, en 1988; al año siguiente entré a trabajar en la Dirección General de Información y en 1991 la propia dirección me pagó cursos en Kodak de México.

¿Cuál es la foto que has soñado capturar?

De hecho he tenido sueños tomando fotos, y han sido gratificantes porque se han logrado. Un ejemplo: cuando la UNAM fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad soñé exactamente la imagen que fue publicada en la portada de Gaceta UNAM: el campus y al fondo de la Rectoría fuegos artificiales.

¿A qué personajes te gustaría fotografiar?

Fue un placer haber conocido a personalidades como María Félix, Tongolele, Mario Molina, Hugo Sánchez, Rubén Bonifaz, Beatriz de la Fuente, Pablo González Casanova, entre otros. Me hubiera dado mucho gusto fotografiar a El Santo, El Enmascarado de Plata, a Pedro Infante y, por qué no, a Claudia Islas y Angélica Chain en sus mejores tiempos.

¿Hay alguna imagen que te haya impactado más?

El eclipse de 1991: fue una experiencia increíble. En el Centro Cultural Universitario, ver cómo se empieza a oscurecer y escuchar el ruido de las aves. Capturar ese bello instante fue maravilloso.

¿Alguna imagen que “se te haya ido” y que hoy todavía lo lamentas?

En Los Cabos, listo para capturar ballenas: voy en la parte delantera de la embarcación, y al momento en que va a saltar la ballena, uno de los tripulantes se para frente a mí y dice: “¿Les tomo una foto?”. El salto de la ballena siempre es hermoso, grandioso, y no logré el objetivo por la irrupción. Cuando me acuerdo, ¡claro que me da coraje!

¿Tu peor oso en la fotografía?

En una travesía en el buque El Puma, en Mazatlán. Gira de trabajo con el rector José Sarukhán. Llevaba dos cámaras, una con rollo a color y otra en blanco y negro. Disparos a diestra y siniestra con la segunda. Caray, ya llevaba más de 50 disparos. Gran error: no estaba corriendo el rollo.

En la UNAM has conocido infinidad de personalidades por medio de la fotografía, ¿quién te ha dejado huella?

Considero que Marcos Moshinsky, gran físico que fue alumno de Albert Einstein.

¿Qué significado tiene la Máxima Casa de Estudios para ti?

La UNAM es mi casa. Aquí nació mi madre antes de que los terrenos fueran expropiados por el gobierno de Miguel Alemán. Aquí trabajaron mi padre y abuelo materno. Aquí empecé a trabajar como “cerillo” a la edad de 14 años en la Tienda UNAM. Aquí estudié en el CCH Sur y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Aquí laboro, corro, nado y disfruto las mañanas, tardes y noches. ¡La Universidad es parte de mi vida!

Tu compañera de trabajo siempre ha sido la cámara, ¿qué representa para ti esta herramienta?

La cámara es la que me provee, es la herramienta que ajusta mis ideas, es mi acompañante en aventuras por la sierra, los volcanes y la ciudad. Con ella entabló una comunicación con miles de universitarios a través de Gaceta UNAM. Después de mi esposa, la cámara es mi amante perfecta.

Instagram: juanantoniolopezolguin