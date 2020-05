Amamos el look low cost de Sandra Echeverría

View this post on Instagram

Graciassss a toda la gente que se conectó al Live que hice hace unos minutos! Les dejo aquí la website donde pueden meterse a ver los cursos para hacer las aplicaciones que llevará el vestido que me hará @brandtrista junto con ustedes! 🥳❤️🙏🏽 www.tristainhouse.com Para más información métanse a ver el Live que hice hace ratito. Ahí estará en mis historias por 24 hrs 😁👍🏽 Ésta dinámica funcionará en cualquier parte del mundo!!!!! Así es que pueden entrar a los cursos y participar desde donde estén 👏🏼 Recuerden que ésto ayudará a varias familias que hoy necesitan el trabajo 🙏🏽