Artesanos mexicanos crean cubrebocas bordados a manos

Gracias a tus compras hemos tenido que acondicionar un espacio temporal dentro de una de las comunidades para poder seguir trabajando con higiene y sana distancia ya que se están sumando más artesanas a este proyecto. Sabemos que es importante para ti tener tus cubre-bocas listo ya, para poder sentirte seguro y por eso estamos trabajando a nuestra mayor capacidad y poniendole muchas ganas y mucho amor a cada una de las piezas. #HechoPorManosRaránuri #SinibíJípe #Rarámuri #CubreBocasRarámuri #Tarahumara #Chihuahua #COVID19