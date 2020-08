Baba Yaga, la película de terror que tienes que ver si buscas nuevas propuestas

Hoy en día encontrar una película de terror que nos deje satisfechos, por la historia y por los sustos, es una de las tareas más complicadas para los amantes de este género cinematográfico. Sin embargo, poco a poco comienzan a surgir directores internacionales que, cargados con los simbolismos y leyendas de su cultura, nos brindan nuevas propuestas que van más allá de lo convencional.

Tal es el caso de Baba Yaga, una cinta rusa de Svyatoslav Podgaevskiy y Nathalia Hencker, que cuenta la historia de Egor, un niño que emprende una peligrosa aventura en la nueva ciudad a la que llegó, para rescatar a su media hermana que ha sido raptada por la horrible bruja Baba Yaga.

La cinta toma la legendaria historia de esta bruja, que es parte del folclore ruso, y la adapta a la actualidad bajo la mirada psicológica y minimalista de los directores.

La hermana de Egor no ha sido la única que ha desaparecido en los últimos años, el propio padre de una niña que lleva años desaparecida, lleva la cuenta de todas las víctimas, que no son buscadas debido a que Baba Yaga se encarga de borrar todos los recuerdos relacionados con los niños, e incluso logra manipular la conducta de los adultos.

Cuando no queda nadie que recuerde a esos niños, ellos desaparecen de la historia por completo. Algo que Egor trata de evitar que pase con su hermana.

Con un ritmo moderado, la cinta deja el tiempo perfecto para el suspenso y para que el espectador pueda comprender la psicología de los personajes, la cual es atacada tangiblemente por la maldad de Baba Yaga y su aliada.

Además de ser una historia diferente, con giros interesantes, el arte de la cinta es una de sus cualidades que más destaca, pues la paleta de colores y el diseño de producción, le dan un sello que muy pocas veces podemos ver en pantalla grande en México.

Platicamos con el director de la cinta

Nosotros platicamos con el director Svyatoslav Podgaevskiy quien nos contó un poco sobre el proceso creativo de la cinta Baba Yaga.

¿Cuál fue el nuevo reto que te trajo esta película?

La idea de hacer una película de terror sobre un personaje de los cuentos de hadas rusos, fue algo retador. Cuando decidimos hacer esta película, nos frenamos nosotros mismos para preguntarnos ‘¿Cómo podemos hacerlo? ¿Es siquiera posible?’ En Rusia este personaje es muy popular. La gente estaba acostumbrada a ver a Baba Yaga como una absurda mujer mayor que era más graciosa que terrorífica. Y nosotros queríamos hacer una película de terror con esto, pero sin dejar de lado los elementos de un cuento de hadas de terror. Fue un reto movernos en esa dirección y hacer una película de género.

¿El hecho de que Baba Yaga es un ícono del folclore Ruso implicó más presión para ti?

Sí, por supuesto. Baba Yaga es el principal demonio en los cuentos de hadas rusos, pero nosotros queríamos alejarnos de la imagen común que se maneja. Así que nos fuimos aún más atrás para ver los mitos eslavos más antiguos, en donde no se veía a Baba Yaga como una mujer vieja, en la antigüedad se le veía más como una guardia en las fronteras del mundo de los vivos y el mundo de los muertos, que se alimentaba con las almas de los viajeros que quedaban atrapados. Ella tenía sirvientes llamados Navi -horribles creaturas mitad humano y mitad pájaros-. Ahí es a donde fuimos cuando quisimos llevar esta historia fuera de la imagen convencional.

En esta cinta destaca mucho el diseño de producción ¿Cómo decidiste crear este look and feel?

Quisimos dejar de lado el mundo realista y habitual de los personajes, favoreciendo el diseño gráfico, las líneas simétricas y la decoración minimalista. Quisimos que el ambiente contribuyera a un sentimiento de soledad y espacio hostil que nuestro personaje tiene que afrontar.Queríamos mostrar un contraste entre el bosque y el vecindario casi perfecto, que está junto al peligroso y antiguo mundo de Baba Yaga, que ha logrado integrarse al mundo actual.

Hay muchos detalles que ocurren en el fondo de algunas escenas, como el reflejo en los espejos. ¿Qué significan estos detalles para ti? ¿Cómo te ayudan a contar la historia?

¡Es genial que lo notaras! Hay muchos detalles que no participan directamente en la trama, pero que pueden enfatizar el estado interno de los personajes -espejos, campanas colgando del techo o agujeros en las paredes que el papá hace pensando en la niñera que lo tiene fascinado-. Es interesante trabajar con estos detalles que parecen mantener el mundo de la película unido, como objetos mágicos. Es interesante.

Los protagonistas son niños ¿Cómo fue trabajar con ellos?

Normalmente se considera que trabajar con niños es más difícil. Los niños tienen menos experiencia y cometen errores con mayor frecuencia. Pero eso no significa para nada que tener niños en el set hará que sea malo o difícil. Al contrario, es muy interesante porque ellos perciben honestamente cada escena como una tragedia personal, se meten completamente en la historia. No muchos adultos lo logran.

Con la edad aprendemos cómo están hechas las cosas, y debido a eso perdemos la habilidad de tener un punto de vista fresco. Pero los niños no tienen esos problemas, ellos tienen un genuino interés y energía, y eso en verdad es genial.

¿Qué mensaje crees que deja la película?

Nuestra película deja un mensaje muy simple: ‘Nosotros nos mantenemos vivos mientras seamos recordados’. Es una cinta sobre el hecho de que es muy importante saber quién eres, para saber quiénes son tus padres, para entender tu lugar, para estar orgulloso de eso y para aprender cómo oír y escuchar a la gente que te rodea. Así ninguna fuerza maligna será capaz de derrotarte.

Svyatoslav Podgaevskiy es un director joven que ha logrado sacar una película que le da un respiro al género del terror con una visión diferente. Además de derribar fronteras geográficas y culturales llevando sentimientos universales en Baba Yaba, fuera de su país.

¿Qué consejo le darías a los creadores o futuros cineastas para concebir ideas frescas para hacer nuevas películas?

Solo tengo un consejo que me sigo repitiendo a mí mismo: Nunca te rindas. Trabajar en el cine requiere de un tremendo esfuerzo físico y emocional. Hay gente que te dice “No tiene caso, detente, no lo vas a lograr”. En esos momentos, no te des por vencido. Escucha tu interior. Encuentra la fuerza y continúa, incluso si parece que el mundo a tu alrededor se derrumba. No importa si estás grabando tu primer cortometraje o buscas presupuesto para hacer tu largometraje debut. Tienes una idea, un deseo, y de ninguna manera te detengas. Tarde o temprano lo lograrás.

En México la cinta llega a la pantalla grande, con la reapertura de algunos cines, este 12 de agosto siguiendo las medidas establecidas por las autoridades.