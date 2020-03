Bárbara de Regil comparte rutina de ejercicios para la cuarentena

Desde hace varios meses, la actriz motiva a sus fans a través de redes sociales.

Ante la cuarentena que muchos han iniciado en México, Bárbara de Regil decidió compartir uno de sus secretos mejor guardados con todos: su rutina de ejercicios casera. Esto, con el fin de evitar que la gente descuide su cuerpo por falta de actividad física durante las próximas semanas.

En su cuenta de Instagram, publicó un video con una rutina completa, así como una lista de materiales a usar, los cuales puedes encontrar fácilmente en tu despensa: cajas de leche y libros.

Checa estos tips, que seguro te será de gran utilidad si ya te encuentras en casa:

Junto con el video, la actriz escribió: «Son seis ejercicios, necesito que hagas cuatro vueltas y veinte repeticiones de cada uno; al final, repite los dos ejercicios 30 segundos sin parar. Yo me prometí no salir, porque me amo y los amo», explicó para motivar a sus seguidores.

Como era de esperarse, la publicación tuvo gran aceptación y rápidamente registró más de 325 mil likes. Y es que, muchos de sus fans aseguran que pondrán en práctica sus consejos para conseguir una figura tan impactante como la de ella.

Y tú, ¿te atreves a aceptar este reto en tu tiempo libre?