¿Belinda se cambia la edad? Te contamos los detalles

Esta semana Belinda sigue siendo la protagonista en las redes sociales, pues después de confirmar su romance con Christian Nodal, varios internautas comenzaron a cuestionar la diferencia de edad entre los dos, ya que el cantante cumplió a inicios de este año 21 años de edad, mientras que Belinda es más grande.

En medio de esa discusión de diferencia de edades surgió la polémica sobre la edad de Belinda, pues hasta hace unos días todos dábamos por sentado que la cantante tenía 30 años. Incluso en agosto del año pasado sus fans llenaron las redes con mensajes de felicitación por sus 30 primaveras, cosa que Wikipedia también respaldaba.

Feliz cumpleaños Belinda ya tienes 30 años @belindapop 😻😍😍😍😍 pic.twitter.com/W7PlprD0Bx — May Zuñiga♡ (@MayraZuiga12) August 15, 2019

En medio de la controversia por la diferencia de edad con su actual novio, un usuario de Twitter compartió una fotografía con el pasaporte de Belinda, en donde dice que su fecha de nacimiento es el 15 de agosto de 1992.

Mis contactitos me hicieron llegar una foto del pasaporte de nuestra amada #Belinda donde claramente podemos darnos cuenta que no tiene 30 años como todos pensábamos… ¡¡¡sino 27!!! pic.twitter.com/CmtQEnCor9 — Saul GC (@SaulGC10694257) August 8, 2020

En una entrevista reciente con TVNotas, la cantante aseguró que en realidad tiene 27 años, casi 28, e incluso Internet ha actualizado este dato.

“Yo el próximo 15 de agosto cumplo 28 años. Christian me ha demostrado ser un hombre muy maduro a sus 21 años de edad, es trabajador, atento, cariñoso, muy talentoso, sencillo y me demuestra que soy importante para él; además, no son muchos años de diferencia, son sólo seis”.

Y agregó que no tiene idea de cómo surgió la polémica respecto a su edad, pero que de igual manera ella y su novio no se fijan mucho en los números ni en ese tipo de rumores.

¿Vivimos engañados todo este tiempo?

Para quienes crecimos viendo “Cómplices al rescate”, “Aventuras en el tiempo” y más, la idea de que Belinda tiene apenas 27 años es difícil de creer. Sobre todo si comparamos las publicaciones pasadas en donde se afirmaba una edad que ella nunca negó.

Al respecto, El Universal hizo una investigación más precisa en la cual reveló que ante el Renapo (Registro Nacional de Población), la fecha de nacimiento de Belinda es 15/08/1989.

Si se intenta buscar a la cantante asumiendo que tiene 27 años de edad, no hay datos al respecto.

Así que la cantante, al menos oficialmente, en realidad tiene 30 años, como se ha creído durante todo este tiempo. Sin embargo, como ella misma lo mencionó, la edad es sólo un número que no debería de ser motivo de críticas respecto a su relación o su carrera.

No podemos negar que Belinda, sin importar la edad, luce guapísima y muy feliz con su relación actual.