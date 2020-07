¡Conoce la obra pictórica de Mariana Espinosa, cuyos trazos buscan provocar emociones!

Llenos de contrastes y gestualidad, así define sus cuadros Mariana Espinosa. “Mi concepto consiste en el diálogo entre una emoción y la expresión transmitida por una mancha, un trazo o el capricho de un material que fluye libremente”, expresa la artista plástica oriunda de la Ciudad de México.

Por Pepe Real

Es tanta su pasión por la pintura que Mariana no duda en compartir que este arte siempre la ha hecho feliz, «es la única forma en la cual me logro abstraer de todo, perdiéndome en mi propio mundo».

Aparte de realizar sus trazos, la artista forja desde hace 11 años a niños para sumergirlos en este universo de colores y pinceladas en su taller de pintura infantil.

¿Cómo te atrajo la pintura?

Desde pequeña me interesó la pintura. En 1996 monté mi primera exposición particular. A esto siguió una pausa de algunos años en los cuales me dediqué a la arquitectura, escenografía y restauración, y finalmente desde hace seis años regresé al camino de las artes plásticas, el cual me apasiona como ningún otro.

¿A qué artistas admiras?

En mi etapa figurativa, mi mayor influencia fue el pintor español Joaquín Sorolla, así como todos los impresionistas y fauvistas. A lo largo del tiempo mis inspiraciones han sido muchas, entre las cuales destacan Francisco de Goya, Pablo Picasso, Marc Chagall, Kandinsky, Paul Klee, Zao Wou-ki, además de los mexicanos Felguérez y Carlos Pellicer López.

¿Cómo se puede definir tu obra?

Me considero una artista versátil, ya que he trabajado desde figurativo hasta abstracto con diferentes técnicas hasta llegar al expresionismo. Mi concepto consiste en el diálogo entre una emoción y la expresión transmitida por una mancha, un trazo o el capricho de un material que fluye libremente.

¿Qué deseas transmitir al público mediante tus trazos?

Deseo transmitir alegría por medio de la emoción que provocan los colores, matices, pinceladas, texturas y contrastes.

¿En qué te basas para crear?

Me inspiro en trazos iniciales, en manchas accidentales, en colores. Mi punto de partida es una paleta inicial y la gestualidad que me va sugiriendo un trazo, de ahí voy construyendo la obra. En ocasiones también me inspiro con un paisaje, un objeto u observando obras de mis artistas favoritos.

¿Qué obra te resulta más entrañable y por qué?

Es una que hice tras el sismo de 2017 pensando en un lugar de paz y escape para mí y mi familia. En esta obra transmito ese lugar donde podemos perdernos en un espacio que sólo existe en mi imaginación y que, sin embargo, me aporta paz y alegría. Está hecha con arenas pigmentadas con óleo.

¿De dónde eres y qué estudios tienes?

Nací en la Ciudad de México. Estudié la carrera de Arquitectura. Mis estudios de posgrado son en Restauración de Monumentos. Mi preparación artística ha sido en talleres de artistas como Guadalupe Trueba, Claudette Eyssautier, Alejandra Pous, Alejandro Dorantes y Cristina Torres.

¿Cuáles son tus técnicas?

Las más utilizadas son acrílico, óleo, tintas de alcohol y sus variantes mediante la técnica mixta, entre las que destacan arenas pigmentadas, acrílico con arena sílica, resinas acrílicas y collage, entre otras.

¿Cuál es la mejor experiencia que has vivido como pintora?

En mi etapa figurativa participé en una exposición colectiva en la cual una persona lloró al ver un cuadro mío al recordarle a una persona cercana, la cual había fallecido. Fue muy impresionante esa experiencia, nunca la olvidaré.

¿Cuál es el momento más amargo en tu carrera como artista?

Cuando era joven quise entrar a la escuela de Artes Plásticas. En ese entonces mi maestra de pintura, quien me había adoptado casi como una hija, me sugirió que no optara por ese camino y que buscara una profesión más redituable. En ese momento desvié mis esfuerzos a la arquitectura y siempre me quedaré con la duda de qué habría pasado si hubiera seguido mis sueños desde el principio.

EN CORTO…

¿Tu mayor defecto? La impulsividad.

¿Tu más grande cualidad? La creatividad.

¿Cuáles son tus hobbies? Pintar, leer, cocinar.

¿Qué estás leyendo actualmente? Punto y línea sobre el plano, de Wassily Kandinsky.

¿Tu frase favorita? “La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando”, de Pablo Picasso