Conoce a Donovan Carrillo, el patinador artístico que representa a México

Ya estoy en casa después de haber participado en el ISU Four Continents of Figure Skating Championships 2020 y estoy muy orgulloso del resultado obtenido gracias a todo el trabajo, dedicación y pasión que ponemos todo mi equipo multidisciplinario día con día. Definitivamente hay muchas cosas por mejorar y prometo trabajar aún más para alcanzar nuevos objetivos. Así mismo quiero agradecer @codejal @conadeoficial @cmteolimpicomex Y a todos mis patrocinadores por su confianza y apoyo en mi carrera deportiva ya que son un factor clave para lograr que todo funcione. Por último, quiero agradecer a todas las personas que me apoyan y siguen mi carrera de cerca. Estoy muy agradecido con cada uno de ustedes y verdaderamente aprecio todo lo que hacen para apoyar mi carrera y motivarme a ser un mejor patinador. Por eso, gracias a ustedes por siempre estar ahí. #UpAgain – – – – – I am finally at home after comepting in the ISU Four Continents of Figure Skating Championships 2020 and I am very proud of the result I got thanks to all the work, passion and effort that my multidisciplinary team and I have put into this dream. There are many things to improve and I promise to work even harder to set and achieve new goals. I also would like to thank @codejal @conadeoficial @cmteolimpicomex And all my sponsors for their confidence and constant support in my sports career, as they are pivotal in making everything work. Finally, I want to thank all the people who follow my career. I'm grateful for all of you and I really appreciate everything you guys do to support my career and motivate me to be better skater. So, thank you all for always being there. Credits 📸: @anya3lz3lo #UpAgain