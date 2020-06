Conoce a Kenneth Felts, el hombre que confesó ser gay a los 90 años

Este fin de semana celebramos con mucha emoción y orgullo la diversidad de género que tenemos en el mundo. El LGTBQ lo festejamos de la mejor manera con lindas noticias que esperamos a muchos de nuestros lectores los puedan seguir inspirando a sentirse felices por pertenecer a esta gran comunidad, y si no lo eres, a aplaudir su valor para aceptarse a sí mismos.

El estadounidense Kenneth Felts, con 90 años de edad ha decidido confesar su homosexualidad, y lo ha festejado a lo grande, pues además de hacerlo público y salir del clóset, ha llevado los colores de la bandera LGTBQ con mucho orgullo en una sesión de fotos.

«Estuve en el clóset toda mi vida; muy al fondo, detrás de pilas y pilas de ropa. Ahí, hasta atrás. Al abrir esa puerta de frente tenía mucho miedo de lo que podrían decir. Estaba preocupado porque los necesitaba y no podía soportar la idea de perderlos sólo porque finalmente decidí ser yo», mencionó Felts.

Kenneth contó a su hija Rebecca, quien también se declaró lesbiana hace 20 años, que él tuvo un romance con Phillip en los años 50, quien fue su primer amor, pero el momento y la época no ayudó a que Felts se animara a confesar quién era realmente a los cuatro vientos.

Ahora que Kenneth ha salido del clóset está buscando por todos lados a Phillip para saber qué fue de él y si aún existe la oportunidad de saber de él ahora que le ha confesado al mundo entero su preferencia sexual.

«Supongo que no tuve el valor de enfrentar a la sociedad en ese momento, así que seguí adelante y lo enterré. Salir en los años 50, 60, 70, era horrible. Esa fue parte de la razón por la que nunca consideré salir antes. No había comunidad gay, realmente no había organizaciones ni nada».

Así que no importa la edad que tengas, nunca será tarde para ser tú, y ese será el valor más grande que tendrás en tu vida.