Conoce a Murph, el labrador que está conquistando Holbox

View this post on Instagram

Enamórate de tus colores. Ponte las pilas entiende que eres energía , eres luz y que nadie te diga lo contrario , mereces que cuando te vean piensen que eres magia , por que no eres de ellos si no de ti , te mereces ser feliz , no eres ni estas para llenar expectativas de terceros por que nadie es ni sera como tu. Tu puedes lograr lo que quieras solo debes de dejar de quejarte y si encontraste la complacencia tambien esta bien. Nadie puede juzgarte por querer ser feliz , eres lo que irradias , tus colores representan un abanico de sentimientos y se vale sentirse triste , por que estoy arto de ver a los motivadores decir que esta mal sentirse triste. Como si fueras de metal , no bebe !! se vale , pero tambien se vale sonreir y vibrar bonito , hey deja de leer esto y ponte ha hacer eso que te hace feliz y se este post te hace feliz pues comparte la felicidad y ya me voy por que quiero ir a la playa a nadar a lo desgraciado y llegar cansado de tanto nadar. Pero no me voy sin antes recordarte : Enamórate de tus colores , enamórate de ti y después el mundo que vea tu sonrisa toda bonita 😍 . Un , dos , tres por ti y todos mis amigos . Besos y mucho love del padrote. . . . . . . . . #Holbox #holboxisland #holboxmexico #islaholbox #cani #visitmexico #mexicolindo #mexicodesconocido #mexicomagico #mexico_amazing #mexico_greatshots #cucciolo #mexishoots #dogsofinstagram #doggos #doglover #goldenretriever #goldenretrieversofinstagram #goldenretriever_pictures #goldensofinsta #goldenretrievers #cuccioli #barked #shotoniphone #travelphotography #beachdog #ThePetsSeries #caes #voyage #puppylove