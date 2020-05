Conoce la iniciativa #PorTi creada para apoyar al personal sanitario

View this post on Instagram

La emoción de ver nuestros talleres convertidos en espacios llenos de esperanza donde se confecciona material para los profesionales de salud cuando nos necesitan tanto nos llena de orgullo. Es por ti, es por nosotros, es por México #PORTI #confeccionandoesperanza The excitement of seeing our workshops become spaces full of hope where material is being made for our health professionals when they need us the most, makes us very proud. It´s for you, It´s for us, It´s for Mexico