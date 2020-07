Don Baldemar, el viejito que te robará el corazón

Tiempos difíciles, por algún lado leí que «ya habrá mejores tiempos», pero el presente es realmente desalentador. Mientras muchos tenemos la oportunidad de estar protegidos en casa trabajando, muchas personas se encuentran en la peor época.

La pandemia ha dejado a miles de mexicanos sin un trabajo, pero también la gente que vive al día ahora no tiene cómo salir adelante, tal es el caso de don Baldemar, un hombre de 74 años que a pesar de estar viviendo la crisis por el coronavirus es un gran ejemplo de vida y una lección más de que el que quiere, puede.

Este tierno abuelito vende dibujos en Reforma para poder comprar comida. Fue una usuaria de Twitter quien se acercó a él y por medio de un tweet pidió apoyo a sus seguidores para que compraran algún dibujo de don Baldemar, quien con una libreta y colores se pone a pintar durante todo el día y vende sus obras a las personas que pasan por la zona.

Al circular el tweet de @decosmonaute, muchos seguidores que tienen un increíble corazón están comenzando a buscar la manera de apoyar a don Beldemar y ahora le están encontrando un hogar, además cada semana le llevan comida y dinero para que pueda seguir dibujando.

… de igual manera irlo llevando conforme lo vaya requiriendo. Gracias gracias gracias a todxs quienes donaron, me comprometo de todo corazón a hacerle llegar todo pero no ponerlo en una situación que sería riesgosa para él mientras no tenga un lugar donde quedarse. pic.twitter.com/IUlbU7oqqc

— M. (@decosmonaute) June 28, 2020