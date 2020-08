El crew de la banda de The Killers es acusado por abuso sexual

«También lloré en secreto por todos los compromisos en esos momentos, aún lo hago, voy a contarles una horrible historia… será una historia borrosa de consentimiento, violación, y discursos de odio y misoginia».

Chez Cherrie trabajó con la producción de la banda de rock en un concierto en Milkwauke en 2009. La joven narró una terrible historia de abuso sexual por parte de la producción musical de The Killers, y aunque en su blog no quiso mencionar el nombre del grupo en 2018, año en que escribió el artículo, al final la joven terminó confesando que se trataba de la banda estadounidense.

Trigger warning. This is my story. I was a tech for the largest sound company in the world working for one of the biggest bands in the world (still).

I’ve never had any sort of justice. I wonder about her all the time.

Please share my story about my time with THE KILLERS. https://t.co/SlELWD6aje

