El significado que hay detrás del color morado en el feminismo

El morado simboliza la libertad, conciencia y dignidad

Todo inició por la muerte de 129 mujeres, quienes fallecieron calcinadas a causa de un incendio en la fábrica de textiles Triangle Shirtwaist, en Nueva York. Las personas que se encontraban trabajando en la fábrica no pudieron salir, ya que se habían quedado las puertas bajo llave por órdenes del dueño.

Dicen que cuando se comenzó a incendiar el edificio el humo que salía se tiñó de color morado. Fue una de las tragedias más grandes en Nuevo York en el siglo XX. A raíz de lo ocurrido se comenzó a celebrar el primer Día de la Mujer en Estados Unidos; las sufragistas decidieron hacer del color morado su estandarte que representara al movimiento feminista.

En un artículo de la Organización Internacional del Trabajo, Jane Hodges habló de las malas condiciones de trabajo que tenían estas mujeres en la fábrica de confección.

“Estas mujeres no podían acercarse a hablar con el propietario; tenían que fumar a escondidas porque no tenían permiso para comer. Recibían bajos salarios, trabajaban largas horas, el sábado en este caso, y las puertas estaban cerradas con llave. No tenían derechos, ni protección legislativa o representación laboral. Era la clásica ‘fábrica clandestina’, a un paso de la esclavitud».

Hubo algunas huelgas por parte de las trabajadoras, pero el dueño las ignoró por completo, es por esto que muchos atribuyen que el mismo dueño de la fábrica pudo haber provocado este incendio.

Ahora el morado sigue siendo la principal insignia del movimiento feminista, pero también el verde y el blanco son otros dos tonos que representan a las mujeres en su búsqueda de libertad, seguridad y equidad de género, la cual un siglo más tarde sigue siendo parte de nuestras vidas.