La atracción Splash Mountain de Disney hundió a pasajeros a bordo

El parque Magic Kingdom es considerado uno de los mejores del mundo, pero desafortunadamente vivió uno de sus peores momentos después de permanecer cerrado por la pandemia.

La atracción más popular en este parque es la montaña rusa Splash Mountain; recientemente sus pasajeros vivieron una mala experiencia tras hundirse con el carrito en el que viajaban; fueron momentos de estrés mientras se encontraban en el agua, y aunque salieron ilesos el daño definitivamente es irreversible.

so we got out of our boat because it was sinking while we were stuck there and the disney world employee decided to tell us that we should’ve stayed in the boat but it went under as soon as we all stepped out… nice #DisneyWorld #splashmountain #MagicKingdom #disney not okay???? pic.twitter.com/15zMnP1wgX

— sky💫 (@skyelaringrsoll) August 3, 2020