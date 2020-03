El verdadero amor en tiempos de coronavirus 😷

Que el aislamiento no sea un pretexto para demostrar amor

Okay, Okay… Cuarentena y aislamiento, pero que eso no te aleje de tu pareja. Para los que no están casados o no viven con sus novios, esta temporada será larga para ustedes y no podrán estar juntos físicamente o visitar sus lugares favoritos, pero tómalo como un refresh para extrañarse más y valorar el amor que sientes por tu novia o novio.

Prepárate, pues estos día sabrás lo que es tener una relación a distancia, pero no por eso tienes que dejar de tener lindos detalles, en especial en estos momentos es muy importante dar ánimos.

Sorprende a tu pareja desde la ventana de su casa

Nunca falla, cambia tu ruta de regreso a casa y salúdala o salúdalo desde tu ventana; no olvides llevar cubrebocas y guantes.

¿Comprometidos?

A lo mejor como muchos tuvieron que posponer la boda, ten paciencia, verano y otoño aún son buenas temporadas para celebrar ese día que llevan planeando, aprovechen que estarán separados, tendrán una vida para compartir.

Planear cosas nuevas

Hagan videollamadas y una bucket list de los lugares que quisieran descubrir más adelante.

Envíos especiales

La tecnología es lo que nos mantiene optimistas; usa la app o plataforma que quieras para enviarle una sorpresa: sus snacks favoritos, un libro o una carta.