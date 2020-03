Escucha las nuevas canciones de Señor Loop

Continuando con la promoción de lo que será La Leña Que Prende Madera, su próximo material discográfico, la agrupación panameña Señor Loop comparte dos nuevas canciones que vendrán incluídas en este disco.

Escucha aquí “Juana María” y “El Mar que Nos Separa”: https://ffm.to/ sejuntanlosmares

“Juana María”

““Juana Maria” es irreverente, alegre, libre, no tiene horarios ni calendario. Nómada y legendaria guerrera que luego de varias batallas ahora vive alejada de la tempestad. Esta canción está viva y no pide permiso. La primera línea dice “Ábranme la puerta” – ¡Juana sabe que hay party allá adentro! Cuando la escuches cierra los ojos y podrás ver destellos de los Taboo Combo Live en los 500Km Viceroy, de Yellowman, de los Grateful Dead, The Police, de San Carlos y de la Isla Colón; todas a través de un Viewmaster de Fisher-Price. ¡Astral!”

“El Mar que Nos Separa”

“Hay cosas que jamás olvidas cuando eres animal de manada, aun después de mucho tiempo de estar viviendo en selvas separadas. Memorias de olores, sonidos, rutas, códigos secretos, ritmos, melodías y esquinas. Entre hermanos adultos, consumidos por las obligaciones del día a día, casi no hay mensajes de “te quiero”, “te extraño”, o “estoy orgulloso de ti”; y las probabilidades son aún más bajas si están a más de 8,000 Km de distancia.

“El Mar que nos Separa” explora cómo ese kilometraje se disuelve teniendo al Océano Atlántico frente. Te das cuenta que, aunque muy lejos, estás sobre la misma costa en la que está esa persona a la que le hablas, cambia tu perspectiva de la distancia y tienes tiempo suficiente para meter tus mensajes en una botella. El mar nos conecta aunque estemos fuera del agua.

El canto “Túngara” de los sapos en la introducción de la canción te mete de inmediato en una escena selvática cálida, al mismo tiempo en que te pega una refrescante sensación de brisa caribeña. Esta canción, con ambientes cuidadosamente divididos y controlados, nos reconcilia con nuestras influencias del rock suramericano de los 90s.” – Señor Loop.

La Leña Que Prende Madera

“La Leña que Prende Madera es el disco que consolida nuestro sonido como banda. Fue hecho de manera más ordenada, sencillo y enfocado en la experiencia de Señor Loop en vivo. Nuestros primeros discos eran de estudio, y poco a poco nos fuimos alejando de eso, hasta llegar a como estamos ahora. La mayoría de las canciones de este álbum se probaron primero en maquetas y en la realidad del cuarto de ensayo antes de la grabación final.

Al escuchar el disco entero vas a descubrir distintos mundos y dimensiones, personajes míticos que esperamos te acompañen en los momentos más importantes.”

¡Wegala!”

Señor Loop

